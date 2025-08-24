Representante da República para a Madeira destaca trabalho pastoral de D. Teodoro de Faria

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, manifestou o seu “enorme pesar pelo falecimento do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria”, este sábado, aos 94 anos.

Em comunicado enviado à Renascença, Ireneu Cabral Barreto recorda o “trabalho pastoral” desenvolvido pelo prelado “numa época em que a Igreja e a sociedade madeirense enfrentavam profundas transformações e desafios”. Destaca ainda a “obra extensa e valiosa sobre temas bíblicos, fruto de um labor bibliográfico que manteve até ao fim da vida, paralelamente à publicação de artigos sobre questões religiosas na imprensa regional”.

“Homem de Fé e de Cultura, era internacionalmente reconhecido como um dos grandes especialistas nos lugares bíblicos da Terra Santa, para onde conduziu dezenas de peregrinações de crentes, que tiveram a oportunidade de beneficiar dos seus vastos conhecimentos”, sublinha a nota.

O Representante da República relembra igualmente que, ao longo da sua vida e das suas viagens, D. Teodoro de Faria reuniu “uma notável e valiosa coleção de ícones religiosos, que fez questão de doar ao Museu de Arte Sacra do Funchal, disponibilizando-a assim à comunidade cristã”.