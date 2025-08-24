Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Representante da República para a Madeira destaca trabalho pastoral de D. Teodoro de Faria

24 ago, 2025 - 09:45 • Olímpia Mairos

O bispo emérito do Funchal morreu este sábado, aos 94 anos.

A+ / A-

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, manifestou o seu “enorme pesar pelo falecimento do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria”, este sábado, aos 94 anos.

Em comunicado enviado à Renascença, Ireneu Cabral Barreto recorda o “trabalho pastoral” desenvolvido pelo prelado “numa época em que a Igreja e a sociedade madeirense enfrentavam profundas transformações e desafios”. Destaca ainda a “obra extensa e valiosa sobre temas bíblicos, fruto de um labor bibliográfico que manteve até ao fim da vida, paralelamente à publicação de artigos sobre questões religiosas na imprensa regional”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Homem de Fé e de Cultura, era internacionalmente reconhecido como um dos grandes especialistas nos lugares bíblicos da Terra Santa, para onde conduziu dezenas de peregrinações de crentes, que tiveram a oportunidade de beneficiar dos seus vastos conhecimentos”, sublinha a nota.

O Representante da República relembra igualmente que, ao longo da sua vida e das suas viagens, D. Teodoro de Faria reuniu “uma notável e valiosa coleção de ícones religiosos, que fez questão de doar ao Museu de Arte Sacra do Funchal, disponibilizando-a assim à comunidade cristã”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?