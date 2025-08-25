Leão XIV: “A falta de sacerdotes é uma grande desgraça”

Numa audiência, esta manhã, a um grupo de acólitos franceses, o Papa sublinhou a importância decisiva da presença de Jesus na Eucaristia, ininterrupta desde há 2000 anos.

“A Eucaristia é o Tesouro da Igreja, o Tesouro dos Tesouros. Desde o primeiro dia da sua existência, e pelos séculos adiante, a Igreja celebra a missa, de domingo em domingo, para recordar o que o seu Senhor fez por ela. Nas mãos do sacerdote e com as suas palavras: ‘Este é o meu Corpo, este é o meu Sangue’, Jesus entrega de novo a sua vida no Altar; Ele ainda hoje derrama o seu Sangue por nós”, afirmou.

Leão XIV disse aos adolescentes e jovens acólitos que “a celebração da missa salva-nos hoje! Salva o mundo hoje! É o acontecimento mais importante na vida do cristão e na vida da Igreja, porque é o encontro onde Deus entrega-se a nós por amor, uma e outra vez”. Por isso, “o cristão não vai à Missa por obrigação, mas porque precisa dela, absolutamente! A necessidade da vida de Deus que se entrega sem retorno!”

O Santo Padre aproveitou esta audiência para desafiar as consciências dos mais novos, entusiastas e generosos: “Vou dizer-vos uma coisa que devem ouvir, mesmo que vos inquiete um pouco: a falta de sacerdotes em França é uma grande desgraça! Uma desgraça para a Igreja, uma desgraça para o vosso país! Desejo-vos que, pouco a pouco, de domingo em domingo, possam descobrir a beleza, a felicidade e a necessidade de uma tal vocação”, concluiu.