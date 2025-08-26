“Rumo a uma paz desarmada e desarmante”, deseja Leão XIV para 2026

“A paz esteja com todos vós: Rumo a uma paz desarmada e desarmante” é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz de 2026.

Leão XIV recorda as palavras iniciais do seu pontificado e convida a humanidade a “rejeitar a lógica da violência e da guerra, a abraçar uma paz autêntica, fundada no amor e na justiça”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Santa Sé.

“Esta paz deve ser desarmada, isto é, não fundada no medo, nas ameaças ou nos armamentos; e desarmante, porque é capaz de resolver conflitos, abrir corações e gerar confiança, empatia e esperança”.

O Comunicado do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral acrescenta ainda, a propósito deste tema, que “não basta invocar a paz; é preciso encarná-la num estilo de vida que rejeite toda a forma de violência, seja ela visível ou estrutural”. neste contexto, a saudação de Cristo Ressuscitado, «A paz esteja convosco» (cf. Jo 20,19), “é um convite dirigido a todos — crentes, não crentes, líderes políticos e cidadãos — para edificar o Reino de Deus e juntos construírem um futuro humano e pacífico”.

O Dia Mundial da Paz assinala-se a 1 de Janeiro de 2026.