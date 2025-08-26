Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Secretário de Estado do Vaticano surpreendido com o que se passa em Gaza

26 ago, 2025 - 09:14 • Lusa

"É um absurdo. Parece não haver qualquer vislumbre de solução", lamenta o cardeal Pietro Parolin.

A+ / A-

O Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, declarou estar surpreendido com o que se está a passar em Gaza, "apesar da condenação mundial", em declarações proferidas segunda-feira à noite, à margem de um evento em Nápoles.

"Estamos surpreendidos com o que está a acontecer em Gaza, apesar da condenação mundial. Há uma condenação unânime do que está a acontecer", enfatizou o cardeal italiano.

Respondendo às perguntas de jornalistas sobre o bombardeamento israelita, na segunda-feira, ao Hospital Nasser em Khan Younis, na Faixa de Gaza, que fez pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas, acrescentou: "É um absurdo. Parece não haver qualquer vislumbre de solução".

O cardeal disse ainda que "a situação está a tornar-se cada vez mais complicada e, do ponto de vista humanitário, cada vez mais precária."

Sobre a guerra na Ucrânia, o cardeal afirmou que "é preciso muita política, porque há muitas soluções teóricas" e "há muitos caminhos para a paz, mas é preciso querer pô-los em prática e, obviamente, é também necessária uma disposição espiritual".

"A esperança é necessária para todos", declarou Parolin, sublinhando que o Jubileu proclamado pelo papa Francisco, dedicado precisamente a esta questão, "deve ser um momento para recuperar a esperança".

"Mesmo hoje, na dificuldade de iniciar processos de paz em situações de conflito, não devemos desistir e devemos continuar a trabalhar pela paz e pela reconciliação", acrescentou.

Israel bombardeou o hospital Nasser na segunda-feira e, quando jornalistas e socorristas chegaram ao local para ajudar as vítimas e documentar o que aconteceu, voltou a bombardeá-lo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, numa técnica conhecida como "golpe duplo".
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?