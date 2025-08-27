Diocese de Leiria-Fátima promove encontro de pastoral juvenil

A Diocese de Leiria-Fátima promove, no próximo sábado, dia 30 de agosto, um encontro de agentes de pastoral juvenil, com o tema “No caminho, eu confio em Ti”. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no Seminário de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a diocese, o encontro pretende ser um espaço de partilha e reflexão sobre a missão com os jovens nas diferentes realidades pastorais. Durante a manhã, haverá oportunidade para debater experiências, práticas e desafios, com vista a alinhar esforços no acompanhamento das comunidades.

Os organizadores apelam ainda à participação de jovens, incentivando os agentes a levá-los consigo para enriquecer a reflexão e dinamizar o diálogo.

A iniciativa procura reforçar a importância de caminhar em conjunto, com confiança e sensibilidade, no acompanhamento dos jovens na fé.