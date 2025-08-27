Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Diocese de Leiria-Fátima promove encontro de pastoral juvenil

27 ago, 2025 - 09:22 • Olímpia Mairos

O encontro quer reafirmar a importância de caminhar em conjunto, com sensibilidade e confiança, no acompanhamento dos jovens na fé.

A+ / A-

A Diocese de Leiria-Fátima promove, no próximo sábado, dia 30 de agosto, um encontro de agentes de pastoral juvenil, com o tema “No caminho, eu confio em Ti”. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no Seminário de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a diocese, o encontro pretende ser um espaço de partilha e reflexão sobre a missão com os jovens nas diferentes realidades pastorais. Durante a manhã, haverá oportunidade para debater experiências, práticas e desafios, com vista a alinhar esforços no acompanhamento das comunidades.

Os organizadores apelam ainda à participação de jovens, incentivando os agentes a levá-los consigo para enriquecer a reflexão e dinamizar o diálogo.

A iniciativa procura reforçar a importância de caminhar em conjunto, com confiança e sensibilidade, no acompanhamento dos jovens na fé.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?