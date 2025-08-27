Menu
  • Noticiário das 12h
  • 27 ago, 2025
Novo apelo do Papa pelo fim do terror e morte na Terra Santa

27 ago, 2025 - 10:48 • Aura Miguel

Leão XIV implorou a Maria, Rainha da Paz, “para que a sua intercessão obtenha a reconciliação e a paz naquela terra tão querida a todos”.

”Dirijo um forte apelo às partes envolvidas e à comunidade internacional, para que se ponha fim ao conflito na Terra Santa, que tanto terror, destruição e morte causou”, disse Leão XIV esta manhã, no final da Audiência Geral.

O Papa recordou a iniciativa de oração e jejum, que se realizou na passada sexta-feira, a favor dos que sofrem por causa da guerra, e lançou hoje um novo apelo, “tanto às partes envolvidas como à comunidade internacional, para que se ponha fim ao conflito na Terra Santa, que tanto terror, destruição e morte causou”.

Interrompido por aplausos, o Papa prosseguiu: “Imploro que todos os reféns sejam libertados, que seja alcançado um cessar-fogo permanente, que se facilite a entrada segura de ajuda humanitária e que o direito humanitário seja plenamente respeitado”.

Leão XIV frisou ainda “a obrigação de proteger os civis e a proibição de punições coletivas, do uso indiscriminado da força e da deslocação forçada da população”. E acrescentou: “Uno-me à declaração conjunta dos Patriarcas Grego-Ortodoxo e Latino de Jerusalém, que ontem pediram o fim desta espiral de violência, de pôr fim à guerra e dar prioridade ao bem comum das pessoas”.

Por fim, o Papa implorou a Maria, Rainha da Paz, fonte de consolação e de esperança, “para que a sua intercessão obtenha a reconciliação e a paz naquela terra tão querida a todos”.

