  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
"Terrível tragédia": Papa envia condolências após ataque contra escola católica nos EUA

27 ago, 2025 - 20:32 • Ricardo Vieira

Duas crianças de oito e dez anos morreram e 17 pessoas ficaram feridas.

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de condolências após o tiroteio desta quarta-feira numa escola católica, nos Estados Unidos, que provocou a morte de duas crianças e 17 feridos.

O bispo de Roma, natural dos EUA, recebeu com “profunda tristeza” a notícia do ataque contra a Igreja da Anunciação, em Minneapolis, no estado do Minnesota.

Numa mensagem enviada ao arcebispo de Saint Paul e Minneapolis, Bernard Hebda, o Papa endereça “sentidas condolências e a garantia de proximidade espiritual a todos os afetados por esta terrível tragédia, especialmente às famílias que agora choram a perda de uma criança”.

Na mensagem divulgada pelo Vaticano, Leão XIV “recomenda as almas das crianças falecidas ao amor de Deus todo-poderoso” e reza pelos feridos.

Duas crianças mortas e 17 feridos em ataque a escola católica nos EUA

As crianças estavam a celebrar uma missa quando se(...)

“Neste momento extremamente difícil, o Santo Padre concede à comunidade da Escola Católica da Anunciação, à Arquidiocese de Saint Paul e Minneapolis e ao povo da área metropolitana das ‘Twin Cities’ a sua bênção apostólica como penhor de paz, fortaleza e consolação no senhor Jesus”, refere a Santa Sé.

O atirador abriu fogo contra os alunos durante a celebração da missa no terceiro dia de escola após o regresso às aulas.

O suspeito, um jovem com cerca de 20 anos, disparou dezenas de tiros, com uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola, de acordo com as autoridades.

O atirador tinha cadastro por pequenos delitos e suicidou-se após o ataque. As causas do ataque ainda são desconhecidas.

  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
