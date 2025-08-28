Santuário de Fátima alerta para páginas falsas

Face ao número crescente de páginas, perfis e grupos que procuram imitar as suas páginas oficiais, o Santuário de Fátima revela na sua página que tem “reforçado a comunicação para alertar os utilizadores sobre esta realidade”, sensibilizando-os para “a importância da segurança online”.

“A proliferação de páginas falsas tem merecido particular atenção e preocupação, tanto mais que, fazendo passar-se pelo Santuário de Fátima, muitas conduzem os utilizadores para grupos e para aplicações de mensagens com fins duvidosos”, adianta.

“O Santuário de Fátima reprova veementemente estas práticas e tem procurado combatê-las através dos mecanismos que tem ao dispor”, acrescenta.

E uma das vias que encontrou para dar respostas às muitas dúvidas é através do vídeo “Santuário de Fátima nas redes sociais”.

Disponível no canal de YouTube e nas páginas de Facebook e Instagram do Santuário, o vídeo alerta para aspetos concretos que permitem aos utilizadores perceber se estão nas páginas oficiais.

Ainda assim, a página do Santuário lembra que “apesar dos esforços que estão a ser feitos no sentido de ajudar a distinguir o que é verdadeiro do que é falso, os utilizadores têm também um papel importante a desempenhar”. A página apela por isso à “denúncia de páginas falsas” e incentiva ao “pedido de esclarecimento sempre que surja a dúvida”.