​Papa preside a missa de abertura do Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho

30 ago, 2025 - 23:17 • Redação
Leão XIV vai presidir, na segunda-feira, à missa de abertura dos trabalhos do Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho, a ordem à qual pertencia antes de ser eleito Papa.
O 188.º Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho vai decorrer no no Pontifício Instituto Patrístico, em Roma.
Vão estar presentes mais de 100 religiosos de 46 países, que vão eleger o novo superior-geral, ou seja, o novo responsável mundial desta família religiosa.
A missa será transmitida em direto na rádio Vaticano, no YouTube e no Facebook.
O Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho decorre até 18 de setembro.