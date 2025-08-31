Papa pede o fim da “pandemia das armas que infecta o mundo”

Leão XIV pediu esta manhã o fim da pandemia de todo o tipo de armas que infecta o mundo. Referindo-se ao recente tiroteio ocorrido durante uma missa escolar no estado norte-americano do Minnesota que causou várias mortes e feridos, o Papa afirmou: “Incluímos nas nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas, todos os dias em todo o mundo”. E, perante os fiéis e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, acrescentou: "Imploremos a Deus que ponha fim à pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta o nosso mundo”.

No final do Angelus, o Santo Padre referiu-se com veemência à guerra na Ucrânia que “infelizmente continua a semear a morte e a destruição”. E acrescentou mais um pedido: “Reitero com força o meu apelo urgente a um cessar-fogo imediato e a um compromisso sério no diálogo. É tempo de os responsáveis renunciarem à lógica das armas e enveredarem pelo caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional. A voz das armas deve calar-se, enquanto a voz da fraternidade e da justiça deve erguer-se”.

Leão XIV lamentou os bombardeamentos que, nestes dias, atingiram várias cidades, incluindo a capital, causando inúmeras vítimas e reafirmou a sua proximidade ao povo ucraniano e a todas as famílias feridas, convidando todos a não se renderem à indiferença, mas a mostrarem proximidade com a oração e gestos concretos de caridade.

A tragédia mortal dos naufrágios

“Os nossos corações também estão feridos pelas mais de 50 pessoas mortas e cerca de 100 ainda desaparecidas no naufrágio de uma embarcação carregada de migrantes que tentavam a viagem de 1.100 km em direção às ilhas Canárias, que naufragou junto à costa atlântica da Mauritânia”, lamentou também o Papa, na Praça de São Pedro. “Esta tragédia mortal repete-se todos os dias, em todo o mundo”.

Leão XIV pediu orações para que o Senhor ensine, como indivíduos e como sociedade, a pôr em prática plenamente a Sua palavra (do Evangelho) “Era estrangeiro e acolhestes-me”.

Por fim, o Papa recordou também que amanhã, 1 de setembro, a Igreja celebra, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação“, este ano com o tema “Sementes de paz e de esperança”. Uma iniciativa que, desta vez, no entanto, se prolongará até 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis que, há 800 anos, compôs o famoso Cântico das Criaturas (também conhecido como Cântico do irmão sol). “Louvemos a Deus e renovemos o empenho em não arruinar o seu dom mas sim em cuidar da nossa casa comum”, frisou o Papa Leão.