Papa Leão XIV envia "sentida solidariedade" às vítimas de sismo no Afeganistão

01 set, 2025 - 12:23 • Diogo Camilo

Sismo na fronteira com o Paquistão fez mais de 800 vítimas mortais e quase três mil feridos.

O Papa Leão XIV mostrou-se esta segunda-feira "profundamente entristecido" pelo número de mortes de um sismo de magnitude 6.0 na escala de Richter que abalou este domingo o Afeganistão, enviando orações "para as vítimas, feridos e para os que ainda estão desaparecidos".

Em comunicado, o Leão XIV envia a sua "sentida solidariedade" para aqueles que estão de luto pela perda de ente queridos e para as forças envolvidas no resgate e salvamento de vítimas do sismo.

"Neste tempo difícil para o país, Sua Santidade invoca as divinas orações de consolação e força ao povo afegão", refere o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

Até ao momento, foram confirmadas mais de 800 vítimas mortais e pelo menos 2.800 feridos nas províncias de Nangarhar e Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

O epicentro do tremor de terra foi localizado a 27 quilómetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar e a quinta maior cidade do Afeganistão.

O sismo de 6.0 foi seguido de duas réplicas de 4.5 e 5.2 na escala de Richter

