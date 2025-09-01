Menu
  Noticiário das 22h
  01 set, 2025
"Sejamos humildes: ninguém tem em si todas as respostas", pede o Papa aos agostinianos

01 set, 2025 - 22:21 • Aura Miguel

Missa de abertura do Capítulo Geral desta Ordem foi presidida por Leão XIV, também ele agostiniano.

“Escuta, humildade e unidade” são três sugestões apresentadas, esta segunda-feira, pelo Papa aos mais de 100 religiosos agostinianos de 46 países que vão eleger o novo superior-geral da Ordem de Santo Agostinho.

A missa de abertura do Capítulo Geral desta Ordem foi celebrada na Igreja de Santo Agostinho, em Roma e presidida por Leão XIV, também ele agostiniano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Façam tudo isto com humildade”, pediu o Papa, citando Santo Agostinho, ao comentar a variedade no modo como o Espírito Santo se derramou sobre o mundo ao longo dos séculos: “Esta multiplicidade é um convite a sermos pequenos perante a liberdade e a inescrutabilidade da ação de Deus”. Por isso, ”que ninguém pense ter em si todas as respostas. Que cada um partilhe com abertura aquilo que tem".

O Papa Prevost, que durante 12 anos, por dois mandatos consecutivos (entre 2001 e 2013) foi superior-geral desta Ordem religiosa, pediu a todos “que a unidade seja um objeto irrenunciável dos vossos esforços, mas não só: que seja também o critério para avaliar o vosso agir e trabalhar em conjunto, porque o que une vem d’Ele, mas o que divide não pode ser d’Ele”.

E acrescentou: “que o Senhor vos conceda, prestes a iniciar este Capítulo Geral Ordinário, o dom de ouvir, o dom de ser humilde e o dom de promover a unidade dentro da Ordem e através da Ordem em toda a Igreja e no mundo”.

O 188.º Capítulo Geral da Ordem de Santo Agostinho decorre, a partir de hoje em Roma, até 18 de setembro.

No final da celebração e em nome de todos, o padre prior geral Alejandro Moral, que agora termina o seu mandato, agradeceu os incansáveis apelos do Papa “a não cedermos à lógica da violência mas a manter viva no coração a chama do amor que torna possível a fraternidade universal”.

E acrescentou: “As suas palavras quando nos convida a não nos resignarmos com a guerra, são para nós luz e conforto e ajudam-nos a tornarmo-nos semente de paz e de esperança”.

