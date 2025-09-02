ONU discute em outubro erradicação de "barrigas de aluguer"

Trabalho de um grupo de peritos descreve a maternidade de substituição como uma prática caracterizada pela “exploração e pela violência contra mulheres e crianças”. O documento será apresentado oficialmente à Assembleia Geral da ONU em outubro.

O relatório de 26 páginas que tem como relatora principal Reem Alsalem, recebeu aproximadamente 120 contributos de diversas partes do mundo, realizou consultas online com 78 especialistas e pessoas envolvidas no fenómeno das "barrigas de aluguer" (pais contratantes, agências da área, médicos e mulheres que passaram pela experiência da barriga de aluguer).

O estudo, que será apresentado oficialmente à 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas que se vai realizar em Nova Iorque, descreve a maternidade de substituição como uma prática caracterizada pela exploração e pela violência contra mulheres e crianças.

O relatório sublinha que esta prática "reforça as normas patriarcais, reduz as mulheres ao seu papel reprodutivo" e expõe as crianças "a graves violações dos seus direitos humanos".

O estudo avança com quatro recomendações aos Estados. A primeira aponta mesmo para “a erradicação de todas as práticas de barriga de aluguer”.

Depois, sugere a “adoção de um tratado internacional vinculativo que proíba a barriga de aluguer”, e também a “proibição da publicidade e das agências de aluguer”.

Por último, pede que se reforce a “cooperação internacional para combater o tráfico de mulheres e crianças relacionado com a maternidade de substituição”.

Este relatório já recebeu a aprovação do grupo de Casablanca, que considera “uma confirmação do seu trabalho em prol da abolição universal da maternidade de substituição”.

Recorde-se que a 3.ª Conferência de Casablanca para a abolição universal da maternidade de substituição, que decorreu em junho na cidade de Lima, no Peru, lembrou que o mercado mundial da maternidade de substituição movimenta “grandes quantias de dinheiro todos os anos”, estimando que possa atingir “129 mil milhões de dólares até 2032”.

Igreja Contra Maternidade de Substituição

O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou em 2024 a declaração ‘Dignidade infinita’, na qual sublinha a condenação do aborto e da maternidade de substituição, no magistério católico.

A declaração manifesta-se contra a “maternidade de substituição”, considerando que, nesta prática, a “criança, imensamente digna, torna-se mero objeto”.

“O legítimo desejo de ter um filho não pode ser transformado num ‘direito ao filho’ que não respeita a dignidade deste, como destinatário do dom gratuito da vida”, indica o Vaticano.

O texto cita o Papa Francisco para considerar que se trata de uma situação “deplorável”, que implica a “exploração de uma situação de necessidade material da mãe”.