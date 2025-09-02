Papa manifesta profunda tristeza por devastação que ceifou vidas no Darfur

O Papa manifestou profunda tristeza pela devastação causada pelo deslizamento de terras, numa aldeia na região central do Darfur, no Sudão.

Num telegrama enviado ao Bispo de el-Obeid, Leão XIV mostrou-se próximo com todos afetados pela tragédia e reza pelas vítimas mortais, e pelos que perderam os seus entes queridos.

O Papa lembra ainda os desaparecidos e às autoridades que trabalham no socorro das vítimas.

Pelo menos mil pessoas morreram num deslizamento de terras que arrasou uma aldeia nas montanhas. Apenas uma pessoa sobreviveu à destruição da aldeia de Tarseen, na região montanhosa de Jebel Marra, na região do Darfur, informou o Movimento/Exército de Libertação do Sudão.

O SLM/A, que há muito controla e governa uma parte autónoma de Jebel Marra, apelou às Nações Unidas e às agências internacionais de ajuda humanitária para ajudarem a recolher os corpos das vítimas, incluindo homens, mulheres e crianças.

"Tarseen, famosa pela sua produção de citrinos, foi completamente arrasada", afirmou o grupo em comunicado.

"Os residentes das aldeias vizinhas estão tomados pelo receio de que um destino semelhante possa recair sobre eles se as chuvas torrenciais persistirem, o que reforça a necessidade urgente de um plano de evacuação abrangente e do fornecimento de abrigos de emergência", disse o líder do grupo, Abdelwahid Mohamed Nur, num apelo separado.