Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa manifesta profunda tristeza por devastação que ceifou vidas no Darfur

02 set, 2025 - 15:04 • Carla Fino com Reuters

Deslizamento de terras numa aldeia na região central do Darfur, no Sudão, matou pelo menos mil pessoas.

A+ / A-

O Papa manifestou profunda tristeza pela devastação causada pelo deslizamento de terras, numa aldeia na região central do Darfur, no Sudão.

Num telegrama enviado ao Bispo de el-Obeid, Leão XIV mostrou-se próximo com todos afetados pela tragédia e reza pelas vítimas mortais, e pelos que perderam os seus entes queridos.

O Papa lembra ainda os desaparecidos e às autoridades que trabalham no socorro das vítimas.

Pelo menos mil pessoas morreram num deslizamento de terras que arrasou uma aldeia nas montanhas. Apenas uma pessoa sobreviveu à destruição da aldeia de Tarseen, na região montanhosa de Jebel Marra, na região do Darfur, informou o Movimento/Exército de Libertação do Sudão.

O SLM/A, que há muito controla e governa uma parte autónoma de Jebel Marra, apelou às Nações Unidas e às agências internacionais de ajuda humanitária para ajudarem a recolher os corpos das vítimas, incluindo homens, mulheres e crianças.

"Tarseen, famosa pela sua produção de citrinos, foi completamente arrasada", afirmou o grupo em comunicado.

"Os residentes das aldeias vizinhas estão tomados pelo receio de que um destino semelhante possa recair sobre eles se as chuvas torrenciais persistirem, o que reforça a necessidade urgente de um plano de evacuação abrangente e do fornecimento de abrigos de emergência", disse o líder do grupo, Abdelwahid Mohamed Nur, num apelo separado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda