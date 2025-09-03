Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dois padres jesuítas condenados na Bolívia por encobrirem mais de 85 casos de pedofilia

03 set, 2025 - 12:44 • Olímpia Mairos , com agências

O caso envolve o padre Pedrajas e foi tornado público em 2023 quando foi conhecido o seu diário pessoal. Defesa dos sacerdotes condenados vai recorrer da sentença, alegando que “os acusadores não provaram nada, absolutamente nada”.

A+ / A-

Um tribunal boliviano condenou, esta terça-feira, dois padres espanhóis idosos a um ano de prisão por encobrirem abusos sexuais de mais de 85 menores cometidos há décadas pelo padre Alfonso Pedrajas, conhecido como 'Padre Pica'.

O juiz Samuel Vargas, da região central de Cochabamba, condenou os padres jesuítas Marcos Recolons, de 81 anos, e Ramón Alaix, de 83 anos, que ouviram a sentença por videoconferência. Os sacerdotes também terão de pagar uma indemnização às vítimas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O caso foi tornado público em 2023, quando foi revelado o diário pessoal do padre Pedrajas, que morreu em 2009, documento em que terá admitido ter abusado de pelo menos 85 menores entre 1972 e 2000.

Muitos dos abusados eram crianças e adolescentes indígenas com bolsa de estudos no prestigiado internato João XXIII, em Cochabamba, sob o sistema educacional Fé e Alegria.

De acordo com a acusação, os padres Recolons e Alaix lideraram a Companhia de Jesus na Bolívia durante os anos em que ocorreu a maioria dos abusos e ambos tinham conhecimento das alegações contra o sacerdote Pedrajas, mas optaram por abafá-las e não informar a Justiça, permitindo que o padre continuasse a ter contacto com menores.

O juiz ordenou que os sacerdotes cumpram um ano na prisão de San Sebastián de Cochabamba, paguem as custas judiciais ao Estado e indemnizem as vítimas. A decisão também exige que os sacerdotes se submetam a tratamento psicológico.

“Eles foram considerados culpados num julgamento histórico”, disse Pedro Lima, porta-voz da Comunidade Boliviana de Sobreviventes de Abuso Clerical, à Associated Press.

Já em declarações à Reuters, Pedro Lima disse esperar que esta sentença “abra um precedente para que nenhuma criança na Bolívia sofra abuso sexual”.

Por sua vez, o advogado de defesa Marcelo Salinas disse que os sacerdotes vão recorrer da condenação, alegando que “os acusadores não provaram nada, absolutamente nada”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda