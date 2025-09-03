Dois padres jesuítas condenados na Bolívia por encobrirem mais de 85 casos de pedofilia

Um tribunal boliviano condenou, esta terça-feira, dois padres espanhóis idosos a um ano de prisão por encobrirem abusos sexuais de mais de 85 menores cometidos há décadas pelo padre Alfonso Pedrajas, conhecido como 'Padre Pica'.

O juiz Samuel Vargas, da região central de Cochabamba, condenou os padres jesuítas Marcos Recolons, de 81 anos, e Ramón Alaix, de 83 anos, que ouviram a sentença por videoconferência. Os sacerdotes também terão de pagar uma indemnização às vítimas.

O caso foi tornado público em 2023, quando foi revelado o diário pessoal do padre Pedrajas, que morreu em 2009, documento em que terá admitido ter abusado de pelo menos 85 menores entre 1972 e 2000.

Muitos dos abusados eram crianças e adolescentes indígenas com bolsa de estudos no prestigiado internato João XXIII, em Cochabamba, sob o sistema educacional Fé e Alegria.

De acordo com a acusação, os padres Recolons e Alaix lideraram a Companhia de Jesus na Bolívia durante os anos em que ocorreu a maioria dos abusos e ambos tinham conhecimento das alegações contra o sacerdote Pedrajas, mas optaram por abafá-las e não informar a Justiça, permitindo que o padre continuasse a ter contacto com menores.

O juiz ordenou que os sacerdotes cumpram um ano na prisão de San Sebastián de Cochabamba, paguem as custas judiciais ao Estado e indemnizem as vítimas. A decisão também exige que os sacerdotes se submetam a tratamento psicológico.

“Eles foram considerados culpados num julgamento histórico”, disse Pedro Lima, porta-voz da Comunidade Boliviana de Sobreviventes de Abuso Clerical, à Associated Press.

Já em declarações à Reuters, Pedro Lima disse esperar que esta sentença “abra um precedente para que nenhuma criança na Bolívia sofra abuso sexual”.

Por sua vez, o advogado de defesa Marcelo Salinas disse que os sacerdotes vão recorrer da condenação, alegando que “os acusadores não provaram nada, absolutamente nada”.