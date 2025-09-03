Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 03 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Audiência Geral

Leão XIV reforça pedidos de ajuda para os sudaneses

03 set, 2025 - 11:00 • Aura Miguel

No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa dirigiu um forte apelo aos responsáveis e à comunidade internacional para que sejam garantidos corredores humanitários e se proceda a uma coordenada ajuda para terminar esta catástrofe humanitária.

A+ / A-

“Do Sudão, em particular do Darfur, chegam notícias dramáticas”, disse esta manhã o Papa, na Praça de São Pedro. No final da audiência geral, Leão XIV referiu-se ao numerosos civis encurralados e também vítimas de carestia e de violência.

“Em Tarasin um deslizamento de terras devastador causou muitas mortes, deixando um rasto de dor e desespero. E, como se não bastasse, a difusão da cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já esgotadas”, afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Leão XIV disse estar, “mais do que nunca, próximo da população sudanesa, em particulardas famílias, das crianças e deslocados” e garantiu orações por todas as vitimas.

Minutos antes desta intervenção, durante as saudações em língua inglesa, já o Papa pedira a todos para rezar pelos afetados deste deslizamentos de terra nas Montanhas Marrah.

“Peçamos ao Todo-Poderoso que conceda paz eterna a todos os que faleceram, bem como consolo e força aos seus entes queridos. Mesmo no meio de tais tragédias, nunca percamos a esperança no amor de Deus por nós”, insistiu.

No entanto, no final do encontro de hoje, o Papa considerou urgente voltar a destacar a tragédia do Sudão, dirigindo um forte apelo aos responsáveis e à comunidade internacional para que sejam garantidos corredores humanitários e se proceda a uma coordenada ajuda para terminar esta catástrofe humanitária.

“É tempo de promover um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes para pôr fim ao conflito e restituir ao povo do Sudão esperança, dignidade e paz”, frisou.

Não tenhamos medo de pedir, nem de estender a mão

Na catequese desta manhã, Leão XIV sublinhou que "nenhum de nós é auto-suficiente, ninguém se pode salvar sozinho” e que a vida se consuma "não quando somos fortes, mas quando aprendemos a receber".

O Papa recordou que, “na cruz, Jesus ensina-nos que a realização humana não se alcança pelo poder, mas pela abertura confiante aos outros, mesmo quando hostis e inimigos” e que “a salvação não reside na autonomia, mas em reconhecer humildemente as próprias necessidades e saber exprimi-las livremente”.

Apesar desta verdade, aparentemente tão simples, é difícil de aceitar, porque “vivemos numa época que preza a auto-suficiência, a eficiência e o desempenho”, continuou Prevost.

“No entanto, o Evangelho mostra-nos que a medida da nossa humanidade não é o que podemos conquistar, mas a nossa capacidade de nos deixarmos amar e, quando necessário, até mesmo ajudar”.

Por isso, "na sede de Cristo podemos reconhecer toda a nossa sede e aprender que não há nada mais humano, nada mais divino, do que poder dizer: tenho necessidade. Não tenhamos medo de pedir, sobretudo quando sentimos que não merecemos. Não tenhamos vergonha de estender a mão. É precisamente aí, nesse gesto humilde, que se esconde a salvação”, afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 03 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda