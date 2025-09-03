Leão XIV reforça pedidos de ajuda para os sudaneses

“Do Sudão, em particular do Darfur, chegam notícias dramáticas”, disse esta manhã o Papa, na Praça de São Pedro. No final da audiência geral, Leão XIV referiu-se ao numerosos civis encurralados e também vítimas de carestia e de violência.

“Em Tarasin um deslizamento de terras devastador causou muitas mortes, deixando um rasto de dor e desespero. E, como se não bastasse, a difusão da cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já esgotadas”, afirmou.

Leão XIV disse estar, “mais do que nunca, próximo da população sudanesa, em particulardas famílias, das crianças e deslocados” e garantiu orações por todas as vitimas.

Minutos antes desta intervenção, durante as saudações em língua inglesa, já o Papa pedira a todos para rezar pelos afetados deste deslizamentos de terra nas Montanhas Marrah.

“Peçamos ao Todo-Poderoso que conceda paz eterna a todos os que faleceram, bem como consolo e força aos seus entes queridos. Mesmo no meio de tais tragédias, nunca percamos a esperança no amor de Deus por nós”, insistiu.

No entanto, no final do encontro de hoje, o Papa considerou urgente voltar a destacar a tragédia do Sudão, dirigindo um forte apelo aos responsáveis e à comunidade internacional para que sejam garantidos corredores humanitários e se proceda a uma coordenada ajuda para terminar esta catástrofe humanitária.

“É tempo de promover um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes para pôr fim ao conflito e restituir ao povo do Sudão esperança, dignidade e paz”, frisou.

Não tenhamos medo de pedir, nem de estender a mão

Na catequese desta manhã, Leão XIV sublinhou que "nenhum de nós é auto-suficiente, ninguém se pode salvar sozinho” e que a vida se consuma "não quando somos fortes, mas quando aprendemos a receber".

O Papa recordou que, “na cruz, Jesus ensina-nos que a realização humana não se alcança pelo poder, mas pela abertura confiante aos outros, mesmo quando hostis e inimigos” e que “a salvação não reside na autonomia, mas em reconhecer humildemente as próprias necessidades e saber exprimi-las livremente”.

Apesar desta verdade, aparentemente tão simples, é difícil de aceitar, porque “vivemos numa época que preza a auto-suficiência, a eficiência e o desempenho”, continuou Prevost.

“No entanto, o Evangelho mostra-nos que a medida da nossa humanidade não é o que podemos conquistar, mas a nossa capacidade de nos deixarmos amar e, quando necessário, até mesmo ajudar”.

Por isso, "na sede de Cristo podemos reconhecer toda a nossa sede e aprender que não há nada mais humano, nada mais divino, do que poder dizer: tenho necessidade. Não tenhamos medo de pedir, sobretudo quando sentimos que não merecemos. Não tenhamos vergonha de estender a mão. É precisamente aí, nesse gesto humilde, que se esconde a salvação”, afirmou.