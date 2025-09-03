Menu
  03 set, 2025
  • 03 set, 2025
Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

03 set, 2025 - 15:10 • Aura Miguel , Miguel Marques Ribeiro

Motorizada foi autografada pelo Santo Padre, que até experimentou sentar-se no selim. Vai ser leiloada para ajudar crianças no Madagáscar.

Vídeo. Papa recebe mota no Vaticano que vai ser leiloada para ajudar crianças de Madagáscar
Vídeo. Papa recebe mota no Vaticano que vai ser leiloada para ajudar crianças de Madagáscar

O Papa recebeu esta quarta-feira uma mota que vai ser leiloada para ajudar as crianças de Madagáscar.

No final da Audiência Geral, no Vaticano, Leão XIV assinou a motorizada e experimentou sentar-se no selim, provocando o gáudio dos motards dos "The Jesus Bikers", que transportaram a oferta desde a Alemanha.

De acordo com os responsáveis de comunicação da Missio Áustria, a mota será leiloada pela Sotheby’s em Munique. As receitas serão doadas a Madagáscar através das Obras Pontifícias Missionárias da Áustria para ajudar a construir uma escola para crianças forçadas a trabalhar nas minas de mica.

O grupo deslocou-se em peregrinação a Roma. Desde o início do Jubileu, no Natal de 2024, e até esta quarta-feira, o Vaticano registou 24 milhões de peregrinos inscritos.

[Notícia atualizada às 16h10 com indicação do n.º de peregrinos que se deslocaram a Roma desde o início do Jubileu]

  • Noticiário das 17h
  03 set, 2025
