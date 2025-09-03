Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

O Papa recebeu esta quarta-feira uma mota que vai ser leiloada para ajudar as crianças de Madagáscar.

No final da Audiência Geral, no Vaticano, Leão XIV assinou a motorizada e experimentou sentar-se no selim, provocando o gáudio dos motards dos "The Jesus Bikers", que transportaram a oferta desde a Alemanha.

De acordo com os responsáveis de comunicação da Missio Áustria, a mota será leiloada pela Sotheby’s em Munique. As receitas serão doadas a Madagáscar através das Obras Pontifícias Missionárias da Áustria para ajudar a construir uma escola para crianças forçadas a trabalhar nas minas de mica.

O grupo deslocou-se em peregrinação a Roma. Desde o início do Jubileu, no Natal de 2024, e até esta quarta-feira, o Vaticano registou 24 milhões de peregrinos inscritos.

[Notícia atualizada às 16h10 com indicação do n.º de peregrinos que se deslocaram a Roma desde o início do Jubileu]