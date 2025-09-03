Menu
  • Noticiário das 22h
  • 03 set, 2025
Patriarcado de Lisboa manifesta "profunda dor e tristeza" pelo acidente no Elevador da Glória

03 set, 2025 - 21:05 • Diogo Camilo

D. Rui Valério fala em "gratidão e solidariedade" pelas pessoas que se mobilizaram no socorro às vítimas do acidente que fez pelo menos 15 vítimas mortais.

O Patriarcado de Lisboa manifestou esta quarta-feira a sua "profunda dor e tristeza" pelo acidente no Elevador da Glória que provocou a morte de pelo menos 15 pessoas.

Em comunicado, D. Rui Valério deixa orações às vítimas mortais e manifesta proximidade aos familiares, naquele que descreve como um "momento de separação e de profunda dor".

"Aos feridos, o Patriarca de Lisboa deseja a recuperação e assegura a oração para que encontrem força e esperança", refere a nota.

D. Rui Valério manifesta ainda "gratidão e solidariedade" pelas pessoas que se mobilizaram no socorro às vítimas, entre equipas de emergência, profissionais de saúde, autoridades e voluntários.

Até ao momento foram registadas 15 vítimas mortais do acidente que aconteceu na tarde desta quinta-feira, além de 18 feridos, dos quais cinco em estado grave.

