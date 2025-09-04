Menu
"Borgo Laudato si": Leão XIV inaugura projeto sonhado por Francisco

04 set, 2025 - 22:12 • Aura Miguel

O “Borgo", em Castel Gandolfo, é um projeto destinado a promover a ecologia integral, unindo o cuidado com a criação à proteção da dignidade humana.

A+ / A-

O Papa Leão XIV inaugura esta sexta-feira, em Castel Gandolfo, o “Borgo Laudato si”. Trata-se de um espaço com 55 hectares, de grande beleza, integrado na propriedade das “Villas Pontifícias”.

Criado por vontade do Papa Francisco, com o objetivo de pôr em prática os princípios da Encíclica "Laudato si", o “Borgo" é um projeto destinado a promover a ecologia integral, unindo o cuidado com a criação à proteção da dignidade humana.

Esta missão foi confiada a um Centro de Alta Formação que desenvolve projetos de formação, especialmente para jovens e pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade.

A propriedade estende-se por 55 hectares e inclui jardins históricos, palácios, monumentos e vestígios arqueológicos.

O espaço “Borgo Laudato si” inclui áreas agrícolas e zonas dedicadas à formação, ao cultivo biológico e regenerativo, “fruto de um percurso que entrelaça espiritualidade, educação e sustentabilidade com o objetivo de oferecer um espaço aberto, acessível e inclusivo, para se formar, refletir e experimentar uma relação mais consciente e respeitosa com a criação”, explica uma nota do Vaticano.

Leão XIV regressa assim à região dos Castelos Romanos, onde passou férias neste verão. E volta também ao “Borgo Laudato si” onde, a 9 de julho, celebrou a primeira missa pela Custódia da Criação e também almoçou, a 17 de agosto, com um grupo de pobres assistidos pela Caritas da diocese de Albano, em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

O programa da inauguração oficial desta sexta-feira, 5 de setembro, tem início às 16h00 (hora de Roma), inclui um momento de oração e bênção do “Borgo Laudato si”, presididos por Leão XIV e uma homenagem musical com o tenor italiano Andrea Bocelli.

No entanto, antes de presidir à Liturgia da Palavra, o Papa pretende visitar uma parte do Borgo e deverá encontrar-se com os funcionários, colaboradores, familiares e voluntários que participam no dia-a-dia deste lugar, bem como religiosos, formadores, estudantes, comunidades locais, sócios e benfeitores deste projeto.

