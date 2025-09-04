Papa envia condolências após acidente no Elevador da Glória

04 set, 2025 - 12:47 • Henrique Cunha
O telegrama assinado pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin é dirigido ao Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.
Na mensagem, o Papa pede ao Patriarca de lisboa que transmita “às famílias enlutadas sentidas condolências, bem como a sua proximidade espiritual”.
Ao mesmo tempo, Leão XIV “implora do céu o completo restabelecimento dos feridos, e a força da esperança cristã para quantos foram atingidos por esse desastre”. O Santo Padre lembra “com especial gratidão aqueles que trabalharam nas operações de socorro e a todos, especialmente aos familiares dos falecidos, concede uma reconfortante bênção apostólica”.
O acidente de quarta-feira, provocou até ao momento, 17 mortos e 21 feridos.