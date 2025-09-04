Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Patriarca de Lisboa preside a missa pelas vitimas do acidente no Elevador da Glória

04 set, 2025 - 08:06 • Henrique Cunha

A eucaristia está marcada para as 19h00, na Igreja de São Domingos.

A+ / A-

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir esta sexta-feira a uma eucaristia pelas vítimas do acidente no Elevador da Glória.

A celebração está marcada para as 19h00, na Igreja de São Domingos, ao Rossio.

O Patriarcado de Lisboa indica em comunicado que a “celebração será um momento de oração e solidariedade para com os familiares e amigos das vítimas, bem como para toda a cidade, profundamente abalada por esta tragédia”.

“O Patriarcado de Lisboa convida todos os fiéis a unirem-se nesta intenção e a rezar pelas vítimas mortais e pelas rápidas melhoras de todos os feridos”, pode ler-se na informação divulgada pelo Patriarcado.

O Patriarcado de Lisboa manifesta “profunda dor e tristeza” pelo acidente no Elevador da Glória.

O acidente provocou, até ao momento, 15 mortos e 23 feridos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar