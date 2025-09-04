Patriarca de Lisboa preside a missa pelas vitimas do acidente no Elevador da Glória

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir esta sexta-feira a uma eucaristia pelas vítimas do acidente no Elevador da Glória.

A celebração está marcada para as 19h00, na Igreja de São Domingos, ao Rossio.

O Patriarcado de Lisboa indica em comunicado que a “celebração será um momento de oração e solidariedade para com os familiares e amigos das vítimas, bem como para toda a cidade, profundamente abalada por esta tragédia”.

“O Patriarcado de Lisboa convida todos os fiéis a unirem-se nesta intenção e a rezar pelas vítimas mortais e pelas rápidas melhoras de todos os feridos”, pode ler-se na informação divulgada pelo Patriarcado.

O Patriarcado de Lisboa manifesta “profunda dor e tristeza” pelo acidente no Elevador da Glória.

O acidente provocou, até ao momento, 15 mortos e 23 feridos.

