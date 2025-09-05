Gondomar. Capela de Nossa Senhora d’Aflição reabre após incêndios em setembro de 2024

A capela de Nossa Senhora d’Aflição, localizada em Melres, Gondomar, na Diocese do Porto, vai ser reaberta ao público, no dia 7 de setembro, depois de ter sido atingida pelas chamas nos incêndios de setembro em 2024.

A cerimónia, marcada para as 9h30, acontece no “dia em que se celebra a festa anual em honra de Nossa Senhora da Aflição, um evento de grande significado religioso e cultural para a comunidade local”, anuncia a Câmara Municipal de Gondomar, numa nota enviada à Agência Ecclesia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A iniciativa vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Luís Filipe Araújo, do príncipe Aly Muhammad Aga Khan, de representantes do Governo, da Igreja Católica e dos parceiros envolvidos no projeto.

A recuperação da capela resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Gondomar, o Ismaili Imamat, entidade liderada pelo príncipe Aga Khan, através do Aga Khan Trust for Culture (AKTC), a União de Freguesias de Melres e Medas e a família da proprietária do terreno.

De acordo com a Câmara Municipal de Gondomar, “o projeto, com um investimento de cerca de 500 mil euros, contou com um financiamento de 375 mil euros assegurado pelo Ismaili Imamat”.

“O Município de Gondomar prestou apoio técnico na elaboração do projeto e, durante a execução da obra, assegurou o acompanhamento, a fiscalização e a coordenação de segurança”, adianta.

Além disso, “em articulação com a família proprietária da capela e com a União de Freguesias de Melres e Medas”, garantiu ainda “a reposição do espólio interior do imóvel, nomeadamente o altar, as esculturas sacras e o mobiliário”.

A cerimónia oficial arranca às 9h30 e inclui a receção aos convidados, sessão de abertura, assinatura de Protocolo entre a Câmara Municipal de Gondomar e a Fundação Aga Khan.

Estão ainda previstas visitas oficiais à capela de Nossa Senhora d’Aflição e à exposição “Reconstrução da Capela de Nossa Senhora d’Aflição”.

Para as 11h15 está marcada a cerimónia religiosa, que abrange a bênção do espaço, a missa solene e a procissão em honra de Nossa Senhora d’Aflição.

Apesar de este ser um espaço de natureza privada, a capela vai permanecer aberta à comunidade, em regime de usufruto público.