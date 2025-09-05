Papa. Borgo Laudato si’ é uma semente de esperança que pode dar frutos de justiça e de paz

Leão XIV inaugurou esta tarde um projeto idealizado por Francisco, situado nas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, com o objetivo de pôr em prática os princípios da Encíclica Laudato si’. O objetivo deste grande espaço, com mais de 55 hectares, é promover a ecologia integral, unindo o cuidado com a criação à proteção da dignidade humana.

Para percorrer e apreciar a vasta extensão do “Borgo Laudato si”, Leão XIV usou uma pequena viatura elétrica (tipo carro de golfe). Começou por rezar uma Avé-Maria junto de uma estátua de Nossa Senhora e, em seguida atravessou alamedas com árvores centenárias grandiosas e jardins perfumados para, junto a um magnífico lago, atirar comida aos peixes. Numa segunda etapa, o Sucessor de Pedro apreciou uma composição floral com as suas armas pontifícias, apresentadas, de forma permanente, em grandes dimensões.

Pelo caminho, Leão XIV atravessou uma extensa vinha biológica e saudou vários responsáveis deste projeto e alguns estudantes e trabalhadores com as suas famílias. O Papa - que nos seus tempos de missionário no Perú usava o cavalo para visitar as comunidades mais remotas - recebeu também de presente um belo cavalo branco de “pura raça espanhola”. Prevost afagou-lhe a cabeça, deu-lhe algumas cenouras e perguntou o nome do animal. “Sale rosso”, respondeu o criador que lho ofereceu.

Por fim, o Santo Padre presidiu a um momento de oração. Na homilia, considerou este projeto “uma semente de esperança, que o Papa Francisco nos deixou como herança, uma semente que pode dar frutos de justiça e de paz, capaz de promover a conversão ecológica através da educação e da catequese”.

E acrescentou: “O que vemos hoje é uma síntese de extraordinária beleza, onde espiritualidade, natureza, história, arte, trabalho e tecnologia procuram coexistir em harmonia. Esta é, em última análise, a ideia do "borgo", um lugar de proximidade e convívio. E tudo isto não pode deixar de nos falar de Deus”, diz.