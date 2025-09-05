Papa canoniza Carlo Acutis, o "santo das calças de ganga"

Carlo Acutis, jovem italiano falecido em 2006 é canonizado no domingo pelo Papa Leão XIV. Carlo morreu com 15 anos, vitima de leucemia.

O jovem italiano foi declarado venerável no verão de 2018 e beatificado em 2020, quando a Igreja reconheceu como primeiro milagre a cura de um menino de Campo Grande, cidade do estado brasileiros de Mato Grosso.

A 23 de maio de 2024, o Papa Francisco, através do Dicastério para a Causa dos Santos, reconheceu o milagre atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis, passo importantíssimo rumo à canonização.

Carlo manifestou, desde cedo, um amor ardente pela eucaristia e pela Virgem Maria. Aliou a sua paixão pela informática à sua fé e, por esse moitvo, é apelidado de "padroeiro da Internet".

O jovem criou um site onde catalogava os milagres eucarísticos no mundo com o objetivo de difundir a mensagem da presença real de Jesus na eucaristia, entre eles o milagre eucarístico de Santarém, ocorrido no séc. XIII, cujo santuário visitou em abril de 2006.

O seu objetivo era levar Jesus e a eucaristia, através da Internet, ao maior número de pessoas possível. Ainda, hoje, o seu site existe e é visitado por milhares de pessoas.

A forma de vestir de Carlos, em particular o uso frequente de calças de ganga, sapatilhas e mochilas, em tudo idêntica à de outros jovens, tornaram-no um exemplo acessível e real e deu origem a que seja também connhecido como o "santo de calças de ganga".