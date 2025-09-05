Menu
Vaticano

Papa canoniza Pier Giorgio Frassati, o "patrono dos desportistas"

05 set, 2025 - 06:30 • Henrique Cunha

Filho da alta burguesia italiana Pier Giorgio Frassati viveu entre 1901 e 1925. Cresceu num ambiente culturalmente rico, mas escolheu colocar Cristo no centro da sua vida.

O Papa Leão XIV preside no domingo à canonização de Pier Giorgio Frassati, um jovem italiano que morreu aos 24 anos, vitima de poliemielite.

Pier Giorgio Frassati nasceu em Turim no início do séc. XX. Foi um jovem leigo da Ação Católica, atleta e montanhista. Morreu em 1925 de poliemielite fulminante, contraída enquanto cuidava dos doentes. Foi beatificado por João Paulo II em 1990, após o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão: a cura de um seminarista que sofreu uma lesão grave enquanto jogava basquetebol.

No momento da sua beatificação, João Paulo II definiu-o como o Homem das Oito Bem-Aventuranças e nomeou-o patrono dos desportistas.
Membro da Sociedade de São Vicente de Paulo, Frassati dedicou-se a ajudar os doentes e os mais necessitados, mesmo à custa da sua própria saúde, demonstrando um forte compromisso com o catolicismo social.
Era estudante de engenharia de minas, mas dedicava muito do seu tempo à ajuda aos outros e à vida comunitária, incluindo o montanhismo, onde encontrava inspiração para a vida espiritual. Esta sua última faceta contribuiu para que viesse a ser designado de "o Santo das Montanhas".
Filho da alta burguesia italiana - o pai, jornalista, era dono do jornal "La Stampa" e a mãe foi uma pintora famosa - Pier Giorgio cresceu num ambiente culturalmente rico, mas escolheu colocar Cristo no centro da sua vida.
Consciente de que a caridade não era suficiente e de que eram necessárias reformas sociais, foi um dos fundadores do jornal "Momento", inspirado nos ensinamentos sociais de Leão XIII expressos na encíclica Rerum Novarum.

Frassati nasceu em Turim a 6 de abril de 1901 e aí faleceu, vítima de poliomielite fulminante, aos 24 anos de idade, a 4 de julho de 1925.

O seu túmulo encontra-se na catedral daquela cidade.
