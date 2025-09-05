Menu
Duas Igrejas

Paróquia do Minho reclama ser "berço" em Portugal do culto a Acutis, o "santo das calças de ganga"

05 set, 2025 - 11:30 • Henrique Cunha

Acutis é "uma história fascinante e atual". Paróquia de Duas Igrejas, em Vila Verde, tem um programa especial para assinalar canonização de Carlo Acutis.

A+ / A-

"Uma história fascinante e atual". Na paróquia de Duas Igrejas, em Vila Verde, Arquidiocese de Braga, celebra-se por estes dias a canonização do Beato Carlo Acutis.

O jovem italiano que morreu em 2006 vai ser canonizado no domingo pelo Papa Leão XIV, juntamente com Pier Giorgio Frassati, um leigo católico italiano que viveu no início do século XX.

Em nota enviada à Renascença, a paróquia assinala que “Duas Igrejas passou a ser um local de culto e de peregrinação, e é nesse templo que os devotos encontram o conforto e a esperança que procuram”.

“Apesar de haver muitas igrejas onde se venera Carlos Acutis, a paróquia de Duas Igrejas foi o berço do culto ao novo Santo em Portugal”, acrescenta.

O coordenador da catequese e do boletim paroquial de Duas Igrejas, José Estves, revela em declarações à Renascença que foi ele próprio “um bocadinho, o culpado pela devoção a Acutis”, porque lhe despertou a atenção ao ler a história do jovem italiano na Internet, “ainda em italiano”.

“Achei muito curioso o facto de ser um jovem recente que já ia ser santo e decidi traduzir a sua história, que passamos a usar na catequese. Começamos, então, a trabalhar a sua história que publicamos no boletim paroquial e que, curiosamente, foi muito bem aceite pelos jovens”, relata.

“Depois, mandamos vir uma imagem de Itália, fizemos aqui uma festa com o Carlo Acutis que passou a ser o patrono da nossa catequese”, acrescenta.

José Esteves insiste na ideia de que a paróquia de Duas Igrejas se tornou numa espécie de "berço do culto em Portugal" a Acutis, por força do seu "fascínio" pela história de vida do futuro Santo.

“Foi uma história que me tocou muito, muito, muito e que me levou a que também a divulgasse, pois não consegui estar parado; eu tive mesmo que difundir e divulgar a história dele, porque a história do miúdo é incrível, é atual, e prova que a santidade está ao alcance de qualquer um”, confessa.

No domingo, dia da canonização de Acutis, a paróquia tem preparada uma eucaristia especial que será presidida pelo arcebispo emérito de Braga, or, D. Jorge Ortiga. “Vamos ter Eucaristia às 10h30, que vai ser presidida pelo D. Jorge, e quase que já vamos celebrar um bocadinho a santidade do Carlo Acutis, ou seja, vamos estar a celebrar a eucaristia e o Carlo Acutis a ser oficialmente oficializado santo."

"Estamos a preparar uma eucaristia muito bonita, como se fosse a canonização aqui, ou seja, vamos ter momentos muito bonitos, vamos envolver os jovens”, antevê.

“O Carlo Acutis era um devoto da Eucaristia e vamos ter uma adoração eucarística, da parte da tarde e no fim uma reflexão, para a qual convidamos um sacerdote”, assinala.

Esta comunidade paroquial tem duas relíquias do adolescente italiano. Uma é um fio de cabelo - relíquia em primeiro grau - que se encontra no altar-relicário, entronizado a 18 de junho de 2023, e que foi oferecida à paróquia pela divulgação do Carlo Acutis em Portugal. A outra é em segundo grau: trata-se de um pedaço de roupa do novo santo.

Carlo Acutis (1991-2006), que vai ser canonizada no domingo, 7 de setembro, no Vaticano, pelo Papa Leão XIV, faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia, na cidade nitaliana de Monza, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um "génio da informática".

A sua paixão pela adoração eucarística conduziu-o a um interesse profundo pelos milagres eucarísticos, que começou a documentar aos 11 anos. Acutis era também devoto de Fátima, onde esteve durante uma viagem a Portugal.

A canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati está marcada para este domingo, 7 de setembro. A data tinha sido anunciada pelo Papa Leão XIV no final de um Consistório que decorreu em junho.

