Carlo Acutis visitou Santuário do Santíssimo Milagre pouco antes de morrer

Que memórias tem da passagem de Carlo Acutis pelo Santuário?

Os registos que encontrei são sobretudo testemunhos de pessoas e também fotografias. Não encontrei ainda nenhum registo escrito com a data exata em que ele passou por aqui. Contudo, sabemos que ele passou em abril de 2006. Foi uma presença de quem era peregrino, de lugares com sentido histórico e importantes para ele, mas foi uma presença de um homem humilde, simples, com vontade de estar perto de Deus.

Há pessoas que conviveram com ele nessa ocasião?

Sim, nomeadamente a pessoa que estava no Santuário a fazer o acolhimento, a D. Odete. Ela esteve com ele e sentiu a sua bondade, sem estar com grandes complicações. Não foi complicada a sua presença, pelo contrário, foi muito simples e muito devota.

Esta visita ao Santuário decorreu da paixão que Carlo Acutis tinha pela Adoração ao Santíssimo?

Sim, decorre de todo o trabalho que ele já tinha feito previamente sobre os Milagres Eucarísticos. Ele tentou conhecer, com a proximidade possível, aquilo que ele conhecia pela internet. E foi nesse âmbito que ele quis ver in loco aquilo que já conhecia à distância. Aqui, em Santarém, o jovem esteve acompanhado dos pais.

A canonização deste domingo é também um dia especial para o Santuário do Santíssimo Milagre Santarém?

É sempre um motivo muito alegre e de espanto. Este sentimento de proximidade de quem ainda há tão pouco tempo, se encontrava entre nós e já está a subir aos altares. Isso deixa-nos sempre uma alegria e ao mesmo tempo um desafio de caminhada de santidade.

É, portanto, também um exemplo para os mais jovens...

Claro, sim, sim.

Nós temos uma tela com a sua imagem junto ao Santuário e os peregrinos, muitas vezes, gostam de tirar fotografias mesmo ali ao lado. Ou seja, é, de facto, também o exemplo para além de tudo o resto. É a manifestação da dimensão de peregrino próximo, de um peregrino da eternidade. De facto, não deixa de ser um desafio e uma alegria.

Teve oportunidade de nos últimos dias de falar com os paroquianos ou com os jovens? Como é que eles se prepararam para a canonização deste domingo?

Tem havido um grupo de gente bastante atenta e disponível, mas a grande força do testemunho veio até com a Jornada Mundial da Juventude, em que Carlo Acutis foi um dos seus patronos.

O Santuário foi um lugar de acolhimento e muitos jovens viveram isso.

E sei que aqui da Diocese há um grupo de jovens que decidiu marcar presença em Roma para estar presente na canonização de Carlo Acutis.