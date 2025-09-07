Carlo Acutis visitou Santuário do Santíssimo Milagre pouco antes de morrer

07 set, 2025 - 08:00 • Henrique Cunha
Carlo Acutis esteve em Portugal em 2006, seis meses antes de morrer, numa visita inserida nos seus projetos sobre os milagres eucarísticos e a sua devoção mariana.
Durante boa parte da sua vida, Acutis, que morreu aos 15 anos, dedicou-se a fazer pesquisas sobre os milagres eucarísticos e as aparições de Nossa Senhora. Foi nesse âmbito que visitou Portugal, com passagens por Lisboa, Fátima e Santarém.
Na cidade ribatejana, Acutis esteve no Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém.
Em declarações à Renascença, o reitor do Santuário, o padre Aníbal Manuel Vieira, assinala a presença de Acutis no Santuário: "A passagem de um peregrino, de um jovem humilde e simples e com vontade de estar perto de Deus."
Que memórias tem da passagem de Carlo Acutis pelo Santuário?
Os registos que encontrei são sobretudo testemunhos de pessoas e também fotografias. Não encontrei ainda nenhum registo escrito com a data exata em que ele passou por aqui. Contudo, sabemos que ele passou em abril de 2006. Foi uma presença de quem era peregrino, de lugares com sentido histórico e importantes para ele, mas foi uma presença de um homem humilde, simples, com vontade de estar perto de Deus.
Há pessoas que conviveram com ele nessa ocasião?
Sim, nomeadamente a pessoa que estava no Santuário a fazer o acolhimento, a D. Odete. Ela esteve com ele e sentiu a sua bondade, sem estar com grandes complicações. Não foi complicada a sua presença, pelo contrário, foi muito simples e muito devota.
Esta visita ao Santuário decorreu da paixão que Carlo Acutis tinha pela Adoração ao Santíssimo?
Sim, decorre de todo o trabalho que ele já tinha feito previamente sobre os Milagres Eucarísticos. Ele tentou conhecer, com a proximidade possível, aquilo que ele conhecia pela internet. E foi nesse âmbito que ele quis ver in loco aquilo que já conhecia à distância. Aqui, em Santarém, o jovem esteve acompanhado dos pais.
A canonização deste domingo é também um dia especial para o Santuário do Santíssimo Milagre Santarém?
É sempre um motivo muito alegre e de espanto. Este sentimento de proximidade de quem ainda há tão pouco tempo, se encontrava entre nós e já está a subir aos altares. Isso deixa-nos sempre uma alegria e ao mesmo tempo um desafio de caminhada de santidade.
É, portanto, também um exemplo para os mais jovens...
Claro, sim, sim.
Nós temos uma tela com a sua imagem junto ao Santuário e os peregrinos, muitas vezes, gostam de tirar fotografias mesmo ali ao lado. Ou seja, é, de facto, também o exemplo para além de tudo o resto. É a manifestação da dimensão de peregrino próximo, de um peregrino da eternidade. De facto, não deixa de ser um desafio e uma alegria.
Teve oportunidade de nos últimos dias de falar com os paroquianos ou com os jovens? Como é que eles se prepararam para a canonização deste domingo?
Tem havido um grupo de gente bastante atenta e disponível, mas a grande força do testemunho veio até com a Jornada Mundial da Juventude, em que Carlo Acutis foi um dos seus patronos.
O Santuário foi um lugar de acolhimento e muitos jovens viveram isso.
E sei que aqui da Diocese há um grupo de jovens que decidiu marcar presença em Roma para estar presente na canonização de Carlo Acutis.