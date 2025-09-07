“Deus não quer a guerra, Deus quer a paz!”, insiste o Papa

Leão XV lançou mais um apelo à paz, esta manhã, na Praça de São Pedro. “Confiamos a nossa incessante oração pela paz, especialmente na Terra Santa e na Ucrânia e em todas as outras terras ensanguentadas pela guerra”, disse, no final da missa de canonização.

“Aos governantes, repito: escutai a voz da consciência. As aparentes vitórias alcançadas pelas armas, semeando a morte e a destruição, são na realidade, derrotas e nunca trazem paz e segurança”. Interrompido por aplausos da multidão, prosseguiu com veemência: “Deus não quer a guerra, Deus quer a paz! E Deus apoia os que se empenham a sair da espiral do ódio e a percorrer a via do diálogo”.

Ainda antes antes de rezar o Angelus, Leão XIV recordou as duas beatificações que este sábado se realizaram em países diferentes.

“Em Tallinn, capital da Estónia, foi beatificado o Arcebispo Jesuíta Eduard Profittlich, morto em 1942, durante a perseguição à Igreja pelo regime soviético. E em Verszprém, na Hungria, foi beatificada Maria Maddalena Bódi, uma jovem leiga morta, em 1945, por resistir aos soldados que a queriam violar. Louvemos o Senhor por estes dois mártires, testemunhas corajosas da beleza do Evangelho!”, sublinhou o pontífice.