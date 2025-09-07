Leão XIV canoniza dois jovens: "A sua vida foi uma obra-prima"

“Os santos Pier Giorgio Frassati (1901-1925 ) e Carlo Acutis (1991-2006) são um convite dirigido a todos nós – especialmente aos jovens – a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima”, disse o Papa, esta manhã, na homilia da sua canonização. Perante mais de 80 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, Leão XIV sublinhou algumas palavras de encorajamento dos próprios santos: "Não eu, mas Deus", dizia Carlo; e Pier Giorgio, "Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim". “Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da santidade deles. E é também o testemunho que somos chamados a seguir, para saborear a vida até ao fim e ir ao encontro do Senhor na festa do Céu”, concluiu o pontífice. A homilia sublinhou alguns aspetos biográficos destes santos.

Frassati: uma luz para a espiritualidade dos leigos Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais, como a Ação Católica, as Conferências Vicentinas e outras realidades, deu testemunho com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade, a tal ponto que, ao vê-lo circular pelas ruas de Turim com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos rebatizaram-no de “Empresa de Transportes Frassati”. O Papa afirmou que a vida de Pier Giorgio "representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada pois, impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres”. E acrescentou: “Pier Giorgio dizia que «em torno dos pobres e dos doentes, vejo uma luz que nós não temos» e definia a caridade como «o fundamento da nossa religião»".