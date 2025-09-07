Leão XIV canoniza dois jovens: "A sua vida foi uma obra-prima"

07 set, 2025 - 10:55 • Aura Miguel
“Os santos Pier Giorgio Frassati (1901-1925 ) e Carlo Acutis (1991-2006) são um convite dirigido a todos nós – especialmente aos jovens – a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima”, disse o Papa, esta manhã, na homilia da sua canonização.
Perante mais de 80 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, Leão XIV sublinhou algumas palavras de encorajamento dos próprios santos: "Não eu, mas Deus", dizia Carlo; e Pier Giorgio, "Se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim".
“Esta é a fórmula simples, mas vencedora, da santidade deles. E é também o testemunho que somos chamados a seguir, para saborear a vida até ao fim e ir ao encontro do Senhor na festa do Céu”, concluiu o pontífice.
A homilia sublinhou alguns aspetos biográficos destes santos.
Pier Giorgio encontrou o Senhor através da escola e dos grupos eclesiais, como a Ação Católica, as Conferências Vicentinas e outras realidades, deu testemunho com a sua alegria de viver e de ser cristão na oração, na amizade, na caridade, a tal ponto que, ao vê-lo circular pelas ruas de Turim com carrinhos cheios de ajuda para os pobres, os amigos rebatizaram-no de “Empresa de Transportes Frassati”.
O Papa afirmou que a vida de Pier Giorgio "representa uma luz para a espiritualidade leiga. Para ele, a fé não era uma devoção privada pois, impulsionado pela força do Evangelho e pela pertença a associações eclesiais, comprometeu-se generosamente na sociedade, deu o seu contributo à vida política, dedicou-se com ardor ao serviço dos pobres”.
E acrescentou: “Pier Giorgio dizia que «em torno dos pobres e dos doentes, vejo uma luz que nós não temos» e definia a caridade como «o fundamento da nossa religião»".
Carlo encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, na escola e, sobretudo, nos sacramentos celebrados na comunidade paroquial. “Assim, cresceu integrando naturalmente nas suas jornadas de criança e adolescente a oração, o desporto, o estudo e a caridade”, disse o Papa.
Carlo dizia: "Diante do sol, bronzeamos. Diante da Eucaristia, torna-se santo!", e ainda: "A tristeza é o olhar voltado para si mesmo, a felicidade é o olhar voltado para Deus. A conversão nada mais é do que desviar o olhar de baixo para cima, basta um simples movimento dos olhos". E ainda, citando as palavras do adolescente: "A única coisa que devemos realmente temer é o pecado".
“Carlo admirava-se porque «os homens preocupam-se tanto com a beleza do próprio corpo e não se preocupam com a beleza da própria alma»”, frisou Leão XIV..
Os pais de Carlo Acutis, Andrea e Antonia, participaram nesta missa com os seus dois filhos e irmãos do novo santo, Francesca e Michele.