Primeira grande entrevista ao Papa Leão XIV publicada em livro

08 set, 2025 - 20:02 • Aura Miguel
"Leão XIV: cidadão do mundo, missionário do século XXI" é o título de um livro com a primeira grande entrevista concedida pelo novo Papa a Elise Ann Allen, vaticanista norte-americana da agência Crux.
A editora Penguin Random House anunciou esta segunda-feira que o livro será publicado em espanhol, no dia 18 de setembro, mas, já a partir do dia 14, serão divulgados alguns excertos traduzidos em inglês. As versões completas em inglês e português chegarão às livrarias só no início do próximo ano.
A entrevista, com a duração de cerca de três horas, foi realizada em duas etapas. A primeira decorreu a 10 de julho, na Villa Barberini, em Castel Gandolfo, durante as férias de Leão XIV. E a segunda parte da conversa foi realizada a 30 de julho, na atual residência onde Prevost ainda vive, apesar da sua eleição.
Sem revelar conteúdos, a editora considera que este livro traça “um perfil completo e sem precedentes do Papa Leão XIV, desde a sua infância em Chicago até aos seus anos como missionário no Perú e ao seu papel no Vaticano”.
O Papa Leão XIV reflete também sobre a sua missão como prior geral da Ordem Agostiniana, como bispo de Chiclayo e como prefeito do Dicastério para os Bispos. Descreve a sua relação com o Papa Francisco e partilha impressões pessoais de como viveu o conclave e a sua própria eleição para o papado.
A Penguin Random House acrescenta ainda que o Papa Leão XIV partilha a sua perspetiva sobre o facto de ser o primeiro pontífice americano e peruano e reflete sobre o papel do papado e a importância de construir pontes de diálogo.
Esta entrevista também aborda questões geopolíticas atuais, como as guerras em Gaza e na Ucrânia, o envolvimento da Santa Sé com a China e os Estados Unidos e as finanças do Vaticano.
Não menos importante é perspetiva que o novo Papa apresenta “sobre importantes questões internas da Igreja, como a crise dos abusos sexuais clericais, a sinodalidade, o papel das mulheres na Igreja, a inclusão dos LGBTQ+ e a importância do ecumenismo e do diálogo interreligioso”.