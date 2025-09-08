Primeira grande entrevista ao Papa Leão XIV publicada em livro

"Leão XIV: cidadão do mundo, missionário do século XXI" é o título de um livro com a primeira grande entrevista concedida pelo novo Papa a Elise Ann Allen, vaticanista norte-americana da agência Crux.

A editora Penguin Random House anunciou esta segunda-feira que o livro será publicado em espanhol, no dia 18 de setembro, mas, já a partir do dia 14, serão divulgados alguns excertos traduzidos em inglês. As versões completas em inglês e português chegarão às livrarias só no início do próximo ano.

A entrevista, com a duração de cerca de três horas, foi realizada em duas etapas. A primeira decorreu a 10 de julho, na Villa Barberini, em Castel Gandolfo, durante as férias de Leão XIV. E a segunda parte da conversa foi realizada a 30 de julho, na atual residência onde Prevost ainda vive, apesar da sua eleição.

Sem revelar conteúdos, a editora considera que este livro traça “um perfil completo e sem precedentes do Papa Leão XIV, desde a sua infância em Chicago até aos seus anos como missionário no Perú e ao seu papel no Vaticano”.