Candidatos ao Porto debatem integração religiosa

O debate para o qual foram convidadas todas as candidaturas autárquicas com assento na Assembleia Municipal vai contar com a presença dos principais “líderes religiosos” na cidade.

De acordo com a Associação Católica do Porto estão confirmadas as presenças do Bispo do Porto, D. Manuel Linda, de Michael Rothwell, em representação da Comunidade Judaica; de Abdul Rehman Mangá, do Centro Cultural Islâmico; do Reverendo Colin Jones, da Igreja Anglicana de St. James; de D. Jorge Pina Cabarl da Igreja Lusitana e de vários pastores da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa.

“Dada a proximidade das eleições autárquicas no Porto, e uma obrigatória mudança de liderança, a ACP convidou os cabeças de lista à Câmara Municipal do Porto (com assento na atual Assembleia Municipal) para um debate com o objetivo de promover uma reflexão pública e construtiva sobre o lugar da religião na cidade, as políticas de inclusão religiosa, o diálogo inter-religioso, e o papel das autarquias na promoção da convivência e da liberdade de crença”, adianta a ACP em comunicado.

A direção da Associação sublinha que “no contexto das próximas eleições autárquicas, a relação entre o poder local e as comunidades religiosas ganha uma relevância especial”.

“A cidade do Porto, marcada pela diversidade cultural e religiosa, enfrenta hoje desafios e oportunidades no que diz respeito à convivência entre diferentes tradições, à liberdade religiosa, ao uso do espaço público e ao papel das confissões religiosas na construção do bem comum”; reforça a Associação para justificar a sua iniciativa marcada para esta quarta-feira, às 21h00, na sede da instituição, na Rua Passos Manuel, n.º 54.

A Associação Católica do Porto (ACP), fundada em 1872, é uma instituição com uma longa história na cidade, e que surgiu num contexto de particular dificuldade, face às múltiplas tentativas para marginalizar a Igreja.