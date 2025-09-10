Cortes ao apoio humanitário. “É preciso levantar a voz, e a Igreja pode ajudar”

Num mundo em convulsão, o corte nas ajudas humanitárias é muito perigoso, alertou esta quarta-feira o presidente da CIDSE. No colóquio que assinala os 35 anos da Fundação Fé e Cooperação (FEC, Bernd Nilles revelou que em dois anos o financiamento a projetos humanitários diminuiu 26%. E não foram apenas os Estados Unidos a cortar ajuda, vários governos europeus fizeram o mesmo.

“Governos de toda a Europa – França, Alemanha, Reino Unido, Suécia e Suíça – e o dos Estados Unidos, todos decidiram abruptamente cortar milhões para a cooperação e desenvolvimento no mundo inteiro. Assim, contando com 2024 e 2025, prevê-se que até final deste ano haja um corte de 26 %. Ou seja, mais de ¼ das ajudas vão desparecer”, indicou.

As consequências são dramáticas, garante este responsável, alertando que “estas decisões políticas matam pessoas. Há pessoas a morrer, é uma situação devastadora, e o Banco Mundial prevê que, se estas políticas continuarem, a fome atingirá mais de 900 milhões de pessoas”.

O alastrar de vários conflitos mundiais levou a que vários países alterassem a política de ajudas. Em muitos casos houve cortes para desviar financiamento para a defesa. “Hoje os governos priorizam a ajuda à Ucrânia, por exemplo. Mas não financiam essa ajuda com dinheiro fresco, desviam dos países pobres, de África. Sem dúvida que devem apoiar a Ucrânia, mas deviam usar dinheiro extra para isso”.

Bernd Nilles lamenta que poucos falem desta realidade, sobretudo a nível político, e defende que a Igreja católica devia denunciar estas situações. “É preciso dizer que perdemos, num espaço curto de dois anos, ¼ da ajuda global. O que eu gostaria de sugerir é que se levante a voz para falar do que se está a passar. E acredito que a Igreja católica podia desempenhar aqui um importante papel”.

No mesmo painel, ‘Desenvolvimento, Fraternidade e Paz: que nexo?’, a embaixadora Rita Laranjinha, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ex-Diretora Geral para África no Serviço Europeu para a Ação Externa, falou da mudança de paradigma nos apoios da Europa, que antes dava ênfase “à cooperação e à ajuda” e hoje se foca mais “nas parcerias internacionais”, ainda assim contribuindo com números “muito expressivos”. e alargando a cada vez mais áreas, como se viu na saúde, na sequência da COVID 19, em que contribuiu com vacinas. Mas alertou que nas negociações para as próximas ajudas financeiras da UE, que já começaram, as palavras-chave estão a ser “segurança e defesa”.

Nelvina Barreto, diretora do Serviço do Clima e Sustentabilidade do PNUD na Guiné Bissau (de onde entrou por vídeo chamada), partilhou que “a mudança de atitude de alguns países financiadores tem tido um impacto terrível, e às vezes dramático. Na Guiné-Bissau temos tido dificuldades em setores como a educação, saúde e agricultura, para garantir a saúde alimentar”.

Esta responsável elogiou o trabalho da FEC, que contribui para a construção de “sociedades mais justas”, lembrando que “a paz não é a ausência de guerras, é a presença de condições que permitam que haja justiça social e justiça de género. Aqui no meu país ainda existem desafios enormes para haver justiça para as mulheres”.

O arcebispo de Nampula, D. Inácio Saúre, falou das “sombras que ameaçam a nação" moçambicana, e que “são complexas: pobreza estrutural, impacto da economia extrativa, corrupção e violação dos direitos humanos”. Num país com tanta riqueza natural “é preciso levar as populações a beneficiar da exploração que está a ser feita dos seus recursos”, o que não está a acontecer. “Os nossos dirigentes deviam fazer mais”.

Deu como exemplo a situação em Cabo Delgado, onde foi descoberto gás natural, mas “o que é que os locais sabem daquilo? Muito pouco. O que sabem é que há guerra ali. Ainda a semana passada houve decapitações”.

“Os fantasmas das guerras”

Na abertura do colóquio o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, considerou urgente “renovar os fundamentos da paz”, lamentando que depois da guerra fria, em que “vimos cair muitos muros e sonhámos com um mundo melhor”, tenham voltado novas ameaças. “Fomos surpreendidos – eu pelo menos – com o regresso de todos esses fantasmas e de uma violência inaudita, como vimos em Gaza, na Ucrânia, no Congo, no Sudão e no norte de Moçambique”.

Lembrando que a paz “não é só a ausência de guerra”, falou do perigo de se ficar indiferente ao que se passa. “Pior do que o conflito é o alheamento e a indiferença perante o sofrimento, a destruição e a morte”, afirmou.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, também saudou os participantes consuderando que o encontro decorre em Lisboa, numa “cidade aberta, uma cidade de acolhimento, uma cidade ponto de chegada e, ao mesmo tempo, ponto de partida”.

“Lisboa estará indelevelmente ligada à epopeia da evangelização da própria Igreja ao longo dos séculos e todos nós temos uma relação de familiaridade com esta cidade”, sublinhou.

Entre várias outras intervenções no colóquio destacamos, ainda, a mensagem vídeo enviada pela secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé). A irmã Alessandra Smerilli falou sobre a “diplomacia da fraternidade” e a importância do trabalho das instituições católicas ligadas à cooperação, cuja missão é “construir pontes, derrubar muros, gerar fraternidade em todos os cantos do mundo e, sobretudo, onde a dignidade da pessoa é ameaçada e os direitos fundamentais são negados”.

No segundo painel ‘O Futuro da Cooperação Internacional, que encerrou os trabalhos, participaram Ana Celeste Pipio, chefe da divisão do Gabinete de Planeamento, Programação e Estatística do Camões; Mário Almeida, que integra o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano; e Javier Gavilanes, membro do Conselho de Administração da FEC, consultor internacional e vice-presidente da ONGD espanhola CESAL.

O colóquio, com moderação do jornalista da Renascença José Pedro Frazão, e que reuniu mais de uma centena de pessoas no auditório da RR, foi acompanhado pelos participantes no XVI encontro de Bispos dos Países Lusófonos, que decorre desde terça-feira, reunindo responsáveis católicos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

(NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 18h00 COM MAIS DECLARAÇÕES DE PARTICIPANTES NO COLÓQUIO)