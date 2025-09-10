Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

COLÓQUIO 35 ANOS DA FEC

Cortes ao apoio humanitário. “É preciso levantar a voz, e a Igreja pode ajudar”

10 set, 2025 - 15:30 • Ângela Roque

Guerras estão a desviar financiamento, que em dois anos caiu 26%, denunciou esta quarta-feira Bernd Nilles. O presidente da plataforma católica de cooperação internacional para o desenvolvimento e solidariedade (CIDSE) foi um dos oradores no colóquio "Fraternidade: novo caminho para a paz", pelos 35 anos da FEC.

A+ / A-

(Em atualização)

Num mundo em convulsão, o corte nas ajudas humanitárias é muito perigoso, alertou esta quarta-feira o presidente da CIDSE. No colóquio que assinala os 35 anos da Fundação Fé e Cooperação (FEC), Bernd Nilles revelou que em dois anos o financiamento a projetos humanitários diminuiu 26%.

E não foram apenas os Estados Unidos a cortar ajuda, vários governos europeus fizeram o mesmo.

“Governos de toda a Europa – França, Alemanha, Reino Unido, Suécia e Suíça – e o dos Estados Unidos, todos decidiram abruptamente cortar milhões para a cooperação e desenvolvimento no mundo inteiro. Assim, contando com 2024 e 2025, prevê-se que até final deste ano haja um corte de 26%. Ou seja, mais de um quarto das ajudas vão desparecer”, indicou.

As consequências são dramáticas, garante este responsável, alertando que “estas decisões políticas matam pessoas. Há pessoas a morrer, é uma situação devastadora, e o Banco Mundial prevê que, se estas políticas continuarem, a fome atingirá mais de 900 milhões de pessoas”.

O alastrar de vários conflitos mundiais levou a que vários países alterassem a política de ajudas. Em muitos casos houve cortes para desviar financiamento para a defesa. “Hoje os governos priorizam a ajuda à Ucrânia, por exemplo. Mas não financiam essa ajuda com dinheiro fresco, desviam dos países pobres, de África. Sem dúvida que devem apoiar a Ucrânia, mas deviam usar dinheiro extra para isso”.

Bernd Nilles lamenta que poucos falem desta realidade, sobretudo a nível político, e defende que a Igreja Católica devia denunciar estas situações. “É preciso dizer que perdemos, num espaço curto de dois anos, um quarto da ajuda global. O que eu gostaria de sugerir é que se levante a voz para falar do que se está a passar. E acredito que a Igreja Católica podia desempenhar aqui um importante papel”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas