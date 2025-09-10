Cortes ao apoio humanitário. “É preciso levantar a voz, e a Igreja pode ajudar”

(Em atualização)

Num mundo em convulsão, o corte nas ajudas humanitárias é muito perigoso, alertou esta quarta-feira o presidente da CIDSE. No colóquio que assinala os 35 anos da Fundação Fé e Cooperação (FEC), Bernd Nilles revelou que em dois anos o financiamento a projetos humanitários diminuiu 26%.

E não foram apenas os Estados Unidos a cortar ajuda, vários governos europeus fizeram o mesmo.

“Governos de toda a Europa – França, Alemanha, Reino Unido, Suécia e Suíça – e o dos Estados Unidos, todos decidiram abruptamente cortar milhões para a cooperação e desenvolvimento no mundo inteiro. Assim, contando com 2024 e 2025, prevê-se que até final deste ano haja um corte de 26%. Ou seja, mais de um quarto das ajudas vão desparecer”, indicou.

As consequências são dramáticas, garante este responsável, alertando que “estas decisões políticas matam pessoas. Há pessoas a morrer, é uma situação devastadora, e o Banco Mundial prevê que, se estas políticas continuarem, a fome atingirá mais de 900 milhões de pessoas”.

O alastrar de vários conflitos mundiais levou a que vários países alterassem a política de ajudas. Em muitos casos houve cortes para desviar financiamento para a defesa. “Hoje os governos priorizam a ajuda à Ucrânia, por exemplo. Mas não financiam essa ajuda com dinheiro fresco, desviam dos países pobres, de África. Sem dúvida que devem apoiar a Ucrânia, mas deviam usar dinheiro extra para isso”.

Bernd Nilles lamenta que poucos falem desta realidade, sobretudo a nível político, e defende que a Igreja Católica devia denunciar estas situações. “É preciso dizer que perdemos, num espaço curto de dois anos, um quarto da ajuda global. O que eu gostaria de sugerir é que se levante a voz para falar do que se está a passar. E acredito que a Igreja Católica podia desempenhar aqui um importante papel”.