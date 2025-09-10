Menu
Fátima: Presidente da Conferência Episcopal de Timor preside à peregrinação de setembro

10 set, 2025 - 22:37 • Ecclesia

D. Norberto do Amaral no Santuário de Fátima para celebrar a memória da quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos.

A+ / A-

O presidente da Conferência Episcopal Timorense, D. Norberto do Amaral, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de 12 de 13 de setembro, em Fátima, que recorda a quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos na Cova da Iria, em 1917.

O presidente da peregrinação é bispo de Maliana, em Timor-Leste, desde a fundação desta unidade pastoral pelo Papa Bento XVI, surgida de um desmembramento da diocese de Díli.

D. Norberto Amaral foi criado bispo em 2010, o mesmo ano da criação da diocese que governa até à atualidade, sob o lema "Verdade no Amor".

Antes de assumir este ministério, foi pároco de Maubisse e reitor do Seminário Menor de Nossa Senhora de Fátima de Balide, em Díli. Ainda jovem, estudou Filosofia e Teologia e foi ordenado sacerdote em outubro de 1988.

Do programa proposto para a vivência destes dias, destaca-se, no dia 12, a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, às 21h30, seguida de procissão das velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto de Oração.

No dia 13 de setembro, depois da recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, às 09h00, é celebrada a Missa Internacional com a bênção dos doentes, no altar do Recinto de Oração.

A peregrinação termina com a procissão do adeus, que fará regressar a imagem de Nossa Senhora à Capelinha.

A Peregrinação Internacional Aniversária de setembro faz memória da Aparição de Nossa Senhora a Lúcia, Francisco e Jacinta, na Cova da Iria, a 13 de setembro de 1917, na qual a Virgem do Rosário pediu aos Pastorinhos penitência, a oração do Terço para alcançar o fim da guerra, e anunciou que, no mês seguinte, faria um milagre para que a multidões que ali peregrinavam desde maio acreditassem nas aparições.

