Papa. "Gritar a Deus com amor nunca é em vão"

10 set, 2025 - 11:28 • Aura Miguel

“O Senhor ensina-nos a não ter medo de gritar a Deus, como forma de oração, nos momentos mais difíceis da nossa vida”, disse Leão XIV.

Leão XVI manifestou, esta manhã, na Praça de São Pedro, a sua preocupação com as crianças que sofrem com a guerra. No final da Audiência geral, ao saudar os peregrinos polacos que hoje assinalam o Dia Nacional das Crianças Polacas, vítimas da Segunda Guerra Mundial, o Papa pediu para incluírem nos projetos seus humanitários também as crianças da Ucrânia, de Gaza e de outras regiões do mundo atingidas pela guerra. “Confio-vos e às crianças que hoje sofrem, à proteção de Maria, Rainha da Paz”, afirmou.

Na catequese de hoje, o Papa refletiu sobre a morte de Jesus na cruz e o seu forte grito antes de expirar. “O Senhor ensina-nos a não ter medo de gritar a Deus, como forma de oração, nos momentos mais difíceis da nossa vida”, disse Leão XIV.

”Quando o coração está cheio, grita. E isso nem sempre é sinal de fraqueza, pode ser um profundo ato de humanidade, pode revelar uma esperança que não desiste”. E acrescentou: “Gritamos quando acreditamos que alguém ainda pode ouvir. Clamamos não por desespero, mas por desejo. Jesus não gritou contra o Pai, mas para Ele. Mesmo em silêncio, estava convicto de que o Pai estava ali. E assim mostrou-nos que a nossa esperança pode gritar, mesmo quando tudo parece perdido”.

O Santo Padre frisou ainda que “Jesus ensina-nos a não ter medo de gritar, desde que o grito seja sincero, humilde e dirigido ao Pai. Um clamor nunca é em vão, se vier do amor e nunca é ignorado, se for entregue a Deus. É uma forma de evitar ceder ao cinismo, de continuar a acreditar que outro mundo é possível”.

