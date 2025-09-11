Bispo de Viana do Castelo sublinha necessidade de renovação e compromisso

O bispo de Viana do Castelo publicou uma nota sobre o Ano Pastoral 2025/2026, defendendo a necessidade de compromisso das comunidades católicas, num contexto que exige a “renovação” da diocese.

“Convido todos os agentes pastorais, sacerdotes, animadores, coordenadores, diretores, pais, catequistas e os leigos investidos nos diversos ministérios a aceitarem o desafio que nos é lançado neste ano pastoral, dando o melhor das vossas energias e do vosso tempo para correspondermos à urgente necessidade de renovação da nossa diocese”, escreve D. João Lavrador.

O texto assinala que todos são convidados a escutar o que “o mundo tem a dizer à Igreja e a oferecer o Evangelho sem medo e com humildade”, e que se propuseram a “estabelecer linhas pastorais renovadoras para o futuro”.

“À maneira de S. Paulo, devemos estar presentes evangelicamente nos novos areópagos onde se desenvolve a cultura, como sejam as escolas, as empresas, as famílias, as associações e a participação política”, indica o bispo diocesano.

No documento divulgado online, D. João Lavrador explica que são convidados a discernir “os sinais dos tempos, a escutar o que o mundo tem a dizer à Igreja”, e a “oferecer o Evangelho sem medo e com humildade”.

A Diocese de Viana do Castelo vai começar a viver o segundo ano de preparação do Jubileu dos 50 anos da sua criação, que vai celebrar em 2027, D. João Lavrador recorda que se propuseram, “em comunidade diocesana com a participação de todos”, a estabelecer linhas pastorais renovadoras “para o futuro da comunidade diocesana”.

“Ainda estamos focados na pequena capela da nossa aldeia, ainda nos refugiamos tão-só na nossa paróquia e não há quase nenhuma consciência da primordial comunidade que é a Diocese que dá significado a todas as expressões comunitárias que dela dependem”, salienta, propondo que façam “uma verdadeira formação, catequese”, junto das diversas comunidades cristãs, grupos, movimentos, confrarias, batizados, “sobre o ser da Igreja Diocesana e o que isso comporta na relação entre todos os cristãos que nela se inserem”.

O bispo de Viana do Castelo explica que no Ano Pastoral 2025/2026 são convidados – “todos os cristãos e pessoas de boa vontade” – a olhar a missão que a Igreja diocesana tem de propor “o Evangelho ao mundo de hoje, de maneira adequada e credível”.

Este segundo ano do triénio comemorativo do seu cinquentenário é para a diocese do alto-Minho continuar a “insistir na necessidade em estabelecer projectos de formação cristã integral”, D. João Lavrador renova o convite a “continuar o esforço pastoral” de dotar cada arciprestado (conjunto de paróquias) com uma equipa vocacional que “coordene e dinamize as diversas ações que promovam uma pastoral vocacional”.

Na Nota Pastoral sobre o novo ano, o bispo diocesano realça também, sobre a “promoção vocacional”, que a “descoberta do sentido da vida, a vocação”, e a sua concretização no decorrer do tempo, deve ser “a primeira preocupação de todos os educadores”, e convida “todos os diocesanos a sintonizarem e orientarem as suas ações educativas para a descoberta vocacional”.

Em 2025/2026, a Diocese de Viana vai ter um guião com “uma Carta Pastoral que orienta a reflexão” e o calendário diocesano, um instrumento que “deve ser colocado ao alcance de todos os cristãos” para que possam ajudar a concretizar “as propostas de renovação da vida pastoral” desta Igreja Diocesana do alto-Minho.

A Diocese de Viana do Castelo foi criada pelo Papa Paulo VI, através da Constituição Apostólica “Ad Aptiorem Populi Dei”, de 3 de novembro de 1977, comemora 50 anos em 2027, e iniciou um triénio comemorativo, no dia 26 de outubro de 2024.