Bispo do Porto renova apelo à participação na peregrinação diocesana

O Bispo do Porto volta a apelar à participação na Peregrinação Jubilar da diocese ao Santuário de Fátima. D. Manuel Linda publicou nova breve mensagem vídeo na página da diocese onde pede o compromisso de todos para que a Diocese do Porto seja “uma família de famílias”.

“Este é o último apelo. Vamos todos congregar-nos no dia 20 junto de Nossa Senhora de Fátima”, é com estas palavras de D. Manuel Linda volta a exortar os diocesanos do Porto a peregrinarem ao Santuário de Fátima.

É já no sábado 20 de setembro que a diocese do Porto fará caminho até ao Santuário de Fátima neste Jubileu de 2025. E o bispo volta a convidar todos os diocesanos a marcarem presença em Fátima, depois de já o ter feito, no início de junho, também através de uma breve mensagem vídeo.

"Conto com todos. Vamos todos congregar-nos no dia 20, junto de Nossa Senhora de Fátima, como grande família diocesana e a comprometermo-nos a fazer da nossa diocese uma família de famílias", afirma o bispo nas suas breves palavras que terminam com uma pergunta: "Posso contar consigo?"