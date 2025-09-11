Menu
China: Papa criou diocese e nomeou seu primeiro bispo

11 set, 2025 - 20:43 • Ecclesia

D. José Wang Zhengui foi ordenado no âmbito do Acordo Provisório entre a Santa Sé e Pequim.

A+ / A-

O Vaticano anunciou que o novo bispo de Zhangjiakou, na China, D. José Wang Zhengui, foi ordenado na quarta-feira, após nomeação de Leão XIV, que aprovou a sua “candidatura no âmbito do acordo provisório” entre a Santa Sé e Pequim.

Há dois meses, o Papa suprimiu as dioceses de Xiwanzi e Xuanhua, criando a Diocese de Zhangjiakou e nomeando D. José Wang Zhengui como seu primeiro bispo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Santa Sé, a decisão resultou do “desejo de promover o cuidado pastoral do rebanho do Senhor e de atender mais eficazmente ao seu bem espiritual”.

A Diocese de Zhangjiakou tem uma população total de 4 milhões de habitantes, dos quais cerca de 85 mil são católicos, com 89 sacerdotes, precisa o Vaticano.

A Santa Sé e a República Popular da China assinaram um acordo provisório sobre a nomeação de bispos, a 22 de setembro de 2018, sendo renovado a cada dois anos, desde então.

Este documento não diz respeito às relações diplomáticas entre a Santa Sé e a China, mas ao processo de nomeação de bispos, com o objetivo de permitir que todos os católicos tenham bispos em comunhão com o Papa e reconhecidos por Pequim.

As relações diplomáticas entre a China e a Santa Sé terminaram em 1951, após a expulsão de todos os missionários estrangeiros, muitos dos quais se refugiaram em Hong Kong, Macau e Taiwan.

Em 1952, o Papa Pio XII recusou a criação de uma Igreja chinesa, separada da Santa Sé, a Associação Patriótica Chinesa – APC, e, em seguida, reconheceu formalmente a independência de Taiwan, onde o núncio apostólico (embaixador da Santa Sé) se estabeleceu após a expulsão da China.

A APC seria criada em 1957 para evitar “interferências estrangeiras”, em especial da Santa Sé, e para assegurar que os católicos viviam em conformidade com as políticas do Estado, deixando assim na clandestinidade os fiéis que reconhecem a autoridade direta do Papa.

Saiba Mais
