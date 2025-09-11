Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Grupo VITA e CEP apresentam programas de prevenção primária da violência sexual infantil

11 set, 2025 - 12:55 • Olímpia Mairos

O “Programa Girassol” é destinado às crianças de 6 a 9 anos, e o “Lighthouse Game”, um jogo digital, às crianças dos 10 aos 12 anos.

A+ / A-

O Grupo Vita e a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vão apresentar, no dia 30 de setembro, dois programas inovadores de prevenção primária da violência sexual no contexto da Igreja Católica.

O “Programa Girassol” é destinado às crianças de 6 a 9 anos, e o “Lighthouse Game”, um jogo digital, às crianças dos 10 aos 12 anos.

As novas ferramentas serão apresentadas no Externato São José, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com esta iniciativa, o Grupo Vita e a CEP pretendem reforçar o compromisso da Igreja Católica em Portugal com a proteção e promoção de ambientes seguros para crianças, apostando em estratégias educativas que incentivam a prevenção precoce e eficaz.

Em paralelo, o Grupo Vita está a organizar o congresso "Da Reflexão à Ação: O Papel da Igreja Católica na Prevenção e Resposta à Violência Sexual", a realizar em Fátima, a 27 de novembro.

Segundo a organização esta iniciativa “tem como objetivo refletir sobre o caminho já percorrido, consolidar práticas de prevenção e intervenção, e projetar estratégias futuras no combate aos crimes sexuais no contexto da Igreja”.

Recebidos 83 pedidos de compensação financeira por abusos sexuais na Igreja

Recebidos 83 pedidos de compensação financeira por abusos sexuais na Igreja

"Até ao momento, foram recebidos 83 pedidos de com(...)

O Grupo Vita foi criado pela Igreja Católica para acompanhar os casos de abusos sexuais com ela relacionados, após a apresentação do relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Qualquer caso relacionado com os abusos no seio da Igreja Católica em Portugal pode ser indicado ao grupo através do número 915090000 ou de um formulário disponível na sua página da Internet (grupovita.pt).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas