Grupo VITA e CEP apresentam programas de prevenção primária da violência sexual infantil

O Grupo Vita e a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vão apresentar, no dia 30 de setembro, dois programas inovadores de prevenção primária da violência sexual no contexto da Igreja Católica.

O “Programa Girassol” é destinado às crianças de 6 a 9 anos, e o “Lighthouse Game”, um jogo digital, às crianças dos 10 aos 12 anos.

As novas ferramentas serão apresentadas no Externato São José, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Com esta iniciativa, o Grupo Vita e a CEP pretendem reforçar o compromisso da Igreja Católica em Portugal com a proteção e promoção de ambientes seguros para crianças, apostando em estratégias educativas que incentivam a prevenção precoce e eficaz.

Em paralelo, o Grupo Vita está a organizar o congresso "Da Reflexão à Ação: O Papel da Igreja Católica na Prevenção e Resposta à Violência Sexual", a realizar em Fátima, a 27 de novembro.

Segundo a organização esta iniciativa “tem como objetivo refletir sobre o caminho já percorrido, consolidar práticas de prevenção e intervenção, e projetar estratégias futuras no combate aos crimes sexuais no contexto da Igreja”.