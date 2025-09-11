Grupo VITA e CEP apresentam programas de prevenção primária da violência sexual infantil

11 set, 2025 - 12:55 • Olímpia Mairos
O Grupo Vita e a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vão apresentar, no dia 30 de setembro, dois programas inovadores de prevenção primária da violência sexual no contexto da Igreja Católica.
O “Programa Girassol” é destinado às crianças de 6 a 9 anos, e o “Lighthouse Game”, um jogo digital, às crianças dos 10 aos 12 anos.
As novas ferramentas serão apresentadas no Externato São José, em Lisboa.
Com esta iniciativa, o Grupo Vita e a CEP pretendem reforçar o compromisso da Igreja Católica em Portugal com a proteção e promoção de ambientes seguros para crianças, apostando em estratégias educativas que incentivam a prevenção precoce e eficaz.
Em paralelo, o Grupo Vita está a organizar o congresso "Da Reflexão à Ação: O Papel da Igreja Católica na Prevenção e Resposta à Violência Sexual", a realizar em Fátima, a 27 de novembro.
Segundo a organização esta iniciativa “tem como objetivo refletir sobre o caminho já percorrido, consolidar práticas de prevenção e intervenção, e projetar estratégias futuras no combate aos crimes sexuais no contexto da Igreja”.
O Grupo Vita foi criado pela Igreja Católica para acompanhar os casos de abusos sexuais com ela relacionados, após a apresentação do relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. Qualquer caso relacionado com os abusos no seio da Igreja Católica em Portugal pode ser indicado ao grupo através do número 915090000 ou de um formulário disponível na sua página da Internet (grupovita.pt).