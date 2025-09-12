D. José Ornelas assume dificuldade em "entender" aqueles que se dizem católicos, mas têm discursos anti-imigração

“É muito parca naquilo que é o dever e a necessidade da integração”, disse referindo que “a integração familiar constitui um dos aspetos essenciais para que alguém se sinta bem num novo país”. “Faz parte da dignidade humana e da integração. Dificultar ulteriormente isto com prazos é nocivo, é mau e é desumano”, sublinhou.

No final do XVI Encontro dos Bispos dos Países Lusófonos, que se realizou esta semana, em Lisboa, o também bispo de Leiria-Fátima destacou como tema da agenda o acolhimento e integração de migrantes e disse que a lei da nacionalidade e de estrangeiros “o que tem mais é proibição”.

D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), admitiu, esta sexta-feira, ter dificuldade em “entender” pessoas que se afirmam católicas, mas têm discursos xenófobos, racistas e anti-imigração. “Isso é o que a mim mais me custa entender. Havia alguns que diziam a Jesus: ‘Tu pregaste nas nossas sinagogas, tu és dos nossos’ e a resposta foi: ‘Não vos conheço’”.

Ainda sobre o tema das migrações, D. José Manuel Imbamba, presidente da Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé (CEAST) disse estar preocupado com a “fuga fora do comum” de angolanos para outros países.

"Angola tem tudo para reter os seus filhos e tem tudo para prosperar e para se desenvolver, mas as políticas públicas que são levadas a cabo não têm sido capazes de gerar o desenvolvimento esperado", afirmou o também arcebispo de Saurimo.

Questionado sobre as mudanças legislativas em Portugal em matéria de nacionalidade, D. José Manuel Imbamba disse que “cada país é soberano no que diz respeito às leis que deve fazer para o seu bem”, mas acrescentou que “hoje a mobilidade é inevitável”.

“Acho que as famílias são livres de buscarem os lugares, os países onde bem acharem constituir e construir a sua dignidade. As políticas do futuro terão de saber lidar com esta realidade. Não podemos fechar as portas, não podemos fechar-nos nos nossos nacionalismos, nos nossos egoísmos sociais", acrescentou, defendendo a necessidade de criar uma estrutura social capaz de integrar a todos.

Cortes no financiamento ao apoio ao desenvolvimento são “oportunidade”



Sobre a diminuição do financiamento internacional ao apoio ao desenvolvimento dos países africanos, D. José Manuel Imbamba defendeu que se trata de “uma oportunidade”.

"Às vezes, distraímo-nos em relação ao trabalho que devemos fazer em casa. Queremos viver de ajudas, na eterna dependência, sem sabermos provocar, nós próprios, o desenvolvimento que nos cabe. É preciso olhar para o lado positivo destes cortes para que os governos africanos despertem mais e saibam aproveitar melhor todos os recursos disponíveis, para não se deixarem instrumentalizar, para não deixarem ser o canal para a introdução de processos ou coisas que não têm nada a ver com o bem ou com o desenvolvimento do povo”, afirmou.

O comunicado final sobre o XVI Encontro dos Bispos Lusófonos, que reuniu prelados de oito países, refere, ainda, “a atenção particular aos jovens”, “a definição das condições e critérios de colaboração em relação ao intercâmbio de padres e agentes pastorais”, “a formação dos sacerdotes e agentes pastorais” e “a partilha de recursos humanos, formativos e materiais” fizeram também parte da agenda.