Faculdade de Teologia da UCP tem novo diretor

A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (UCP) tem um novo diretor. O padre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, de 50 anos, vai tomar posse do cargo na próxima semana, dia 16 de setembro, anunciou esta sexta-feira a UCP.

Luis Figueiredo Rodrigues era até agora diretor-adjunto do núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da UCP, onde se licenciou em 2000. Fez o segundo grau em Teologia na Faculdade de San Dámaso, de Madrid, com a especialidade em Teologia Catequética.

Em 2014 concluiu o Mestrado em Ciências da Educação, com especialidade em Pedagogia do e-Learning, na Universidade Aberta, em Lisboa.

Em 2016 doutorou-se em Teologia Prática pela Universidade Católica, com a tese intitulada “O digital no serviço da fé. Formar para uma oportunidade”.

Sacerdote da Arquidiocese de Braga tem-se dedicado à investigação e ensino de matérias de Teologia Prática, com "uma pesquisa focada no amplo fenómeno da transmissão, a partir do desafio que é lançado às religiões em geral, mas estudado a partir da perspetiva cristã".

Outra das áreas centrais da sua investigação é a "didática do ensino da religião, centrando-se nos recursos digitais para o ensino e aprendizagem, sobretudo de âmbito informal".

O padre Luis Figueiredo Rodrigues substitui no cargo D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa, que estava desde março de 2025 como diretor interino da Faculdade de Teologia da UCP.