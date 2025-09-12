Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ensino

Faculdade de Teologia da UCP tem novo diretor

12 set, 2025 - 15:01 • Ângela Roque

Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, sacerdote da Arquidiocese de Braga, toma posse no próximo dia 16 de setembro.

A+ / A-

A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (UCP) tem um novo diretor. O padre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, de 50 anos, vai tomar posse do cargo na próxima semana, dia 16 de setembro, anunciou esta sexta-feira a UCP.

Luis Figueiredo Rodrigues era até agora diretor-adjunto do núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da UCP, onde se licenciou em 2000. Fez o segundo grau em Teologia na Faculdade de San Dámaso, de Madrid, com a especialidade em Teologia Catequética.

Em 2014 concluiu o Mestrado em Ciências da Educação, com especialidade em Pedagogia do e-Learning, na Universidade Aberta, em Lisboa.

Em 2016 doutorou-se em Teologia Prática pela Universidade Católica, com a tese intitulada “O digital no serviço da fé. Formar para uma oportunidade”.

Sacerdote da Arquidiocese de Braga tem-se dedicado à investigação e ensino de matérias de Teologia Prática, com "uma pesquisa focada no amplo fenómeno da transmissão, a partir do desafio que é lançado às religiões em geral, mas estudado a partir da perspetiva cristã".

Outra das áreas centrais da sua investigação é a "didática do ensino da religião, centrando-se nos recursos digitais para o ensino e aprendizagem, sobretudo de âmbito informal".

O padre Luis Figueiredo Rodrigues substitui no cargo D. Alexandre Palma, bispo auxiliar de Lisboa, que estava desde março de 2025 como diretor interino da Faculdade de Teologia da UCP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)