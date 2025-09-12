Menu
“País e instituições brasileiras saem reforçadas”, após condenação de Bolsonaro, diz arcebispo de Olinda e Recife

12 set, 2025 - 15:22 • Ana Catarina André

No final do XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos, D. Paulo Jackson lembrou que nos Estados Unidos, “a maior democracia do mundo”, “aconteceu praticamente a mesma coisa e não houve julgamento nenhum”.

A+ / A-

D. Paulo Jackson, 2º vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), considera que “o país e as instituições brasileiras saem reforçadas”, após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão.

Em declarações aos jornalistas, no final da conferência de imprensa do XVI Encontro de Bispos dos Países Lusófonos, que terminou esta sexta-feira, em Lisboa, o arcebispo de Olinda e Recife sublinhou que “a tentativa de golpe militar” que aconteceu a 8 de janeiro de 2023 “foi frustrada, mas, infelizmente, houve atentados contra o Supremo Tribunal Federal, mas também contra o poder executivo e contra o poder legislativo” que provocaram uma “crise institucional”.

O bispo comparou o caso ao que aconteceu nos Estados Unidos, com a invasão ao Capitólio em 2021, e disse que na “maior democracia do mundo, como se arvora dizer, aconteceu praticamente a mesma coisa e não houve julgamento nenhum”.

“Até agora tudo passou em brancas nuvens”, concluiu.

“É importante que as instituições sejam reforçadas, o Estado Democrático de Direito seja defendido e isso é o que a Igreja Católica tem feito no Brasil e eu creio que nos outros nossos países também”, acrescentou o prelado.

D. Paulo Jackson criticou, ainda, a imposição por parte dos EUA de taxas aduaneiras de 50% ao Brasil, classificando-as de “injustas e completamente não explicadas”. “Houve uma tentativa de reconciliação, mas o dano já estava feito. A taxação de produtos brasileiros como retaliação ao funcionamento democrático das instituições não é razoável”, acrescentou.

O arcebispo admitiu, ainda, que o “processo de polarização” no Brasil “é antigo e não só contaminou a sociedade, mas entrou nas comunidades, nas Igrejas”.

D. Paulo Jackson frisou que a Igreja “tem feito um trabalho gigantesco para tentar mitigar ou minimizar as consequências desses processos” e afirmou que é necessário um “processo de reconciliação, de pacificação, respeitando as instituições, respeitando a legislação, respeitando o Estado democrático de Direito”.

“O processo de pacificação não prescinde do respeito pela lei, mas é um processo que a nível espiritual deve envolver profundamente as nossas comunidades”, sublinhou.

Questionado pelos jornalistas sobre a necessidade de reforçar a assistência espiritual dos migrantes brasileiros em Portugal, D. Paulo Jackson admitiu a necessidade de estabelecer protocolos entre as conferências episcopais de ambos os países para encontrar soluções.

