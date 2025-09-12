Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa Leão XIV: "Só uma cultura da reconciliação pode vencer os medos e a impotência perante o mal"

12 set, 2025 - 23:09 • Aura Miguel

Pontífice divulgou mensagem pela candidatura do projeto "Gestos de acolhimento" de Lampedusa à lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

A+ / A-

Leão XIV lançou esta sexta-feira um apelo à “cultura da reconciliação”, numa mensagem-vídeo por ocasião da apresentação da candidatura do projeto "Gestos de acolhimento" de Lampedusa à lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

O Papa começa por agradecer o serviço, dedicação e generosidade dos muitos “operadores da esperança” que fizeram e fazem daquela ilha “um baluarte de humanidade que as razões gritadas, medos atávicos e medidas injustas tendem a minar".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mensagem, com cerca de nove minutos, recorda as tragédias dos últimos anos, os milhares de pessoas que sobreviveram nas suas desesperadas viagens e, sobretudo, “as muitas vítimas – e entre elas quantas mães e quantas crianças! – que, das profundezas do Mare nostrum bradam, não só ao céu, mas aos nossos corações”.

Leão XIV recorda a histórica visita de Francisco à ilha italiana de Lampedusa - ponto de passagem de muitos migrantes - e considera que a denúncia que então fez contra “a globalização da indiferença”, se transformou hoje em globalização da impotência perante o mal.

Neste contexto, o Papa americano deixa uma proposta. “Gostaria que hoje, juntos, começássemos a opor à globalização da impotência, uma cultura da reconciliação. Reconciliar-se é uma forma particular de se encontrar. Hoje, devemos encontrar-nos, curando as nossas feridas, perdoando-nos pelo mal que fizemos e também pelo mal que não fizemos, mas cujos efeitos carregamos”.

E acrescenta: “Tanto medo, tantos preconceitos, grandes muros, até invisíveis, existem entre nós e entre os nossos povos, como consequência de uma história ferida. O mal transmite-se de uma geração para outra, de uma comunidade para outra. Mas o bem também se transmite e sabe ser mais forte! Para o praticar e pô-lo a circular, devemos tornar-nos especialistas em reconciliação”.

A mensagem do Papa Leão XIV inclui sugestões sobre o que se deve fazer para edificar uma autêntica reconciliação: "É preciso reparar o que está partido, tratar com delicadeza as memórias que sangram, aproximarmo-nos uns dos outros com paciência, envolver-se na história e na dor alheia, reconhecer que temos os mesmos sonhos, as mesmas esperanças. Não existem inimigos, só existem irmãos e irmãs. Esta é a cultura da reconciliação. Precisamos de gestos de reconciliação e políticas de reconciliação”, frisou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 13 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou