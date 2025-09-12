Papa Leão XIV: "Só uma cultura da reconciliação pode vencer os medos e a impotência perante o mal"

Leão XIV lançou esta sexta-feira um apelo à “cultura da reconciliação”, numa mensagem-vídeo por ocasião da apresentação da candidatura do projeto "Gestos de acolhimento" de Lampedusa à lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

O Papa começa por agradecer o serviço, dedicação e generosidade dos muitos “operadores da esperança” que fizeram e fazem daquela ilha “um baluarte de humanidade que as razões gritadas, medos atávicos e medidas injustas tendem a minar".

A mensagem, com cerca de nove minutos, recorda as tragédias dos últimos anos, os milhares de pessoas que sobreviveram nas suas desesperadas viagens e, sobretudo, “as muitas vítimas – e entre elas quantas mães e quantas crianças! – que, das profundezas do Mare nostrum bradam, não só ao céu, mas aos nossos corações”.

Leão XIV recorda a histórica visita de Francisco à ilha italiana de Lampedusa - ponto de passagem de muitos migrantes - e considera que a denúncia que então fez contra “a globalização da indiferença”, se transformou hoje em globalização da impotência perante o mal.

Neste contexto, o Papa americano deixa uma proposta. “Gostaria que hoje, juntos, começássemos a opor à globalização da impotência, uma cultura da reconciliação. Reconciliar-se é uma forma particular de se encontrar. Hoje, devemos encontrar-nos, curando as nossas feridas, perdoando-nos pelo mal que fizemos e também pelo mal que não fizemos, mas cujos efeitos carregamos”.

E acrescenta: “Tanto medo, tantos preconceitos, grandes muros, até invisíveis, existem entre nós e entre os nossos povos, como consequência de uma história ferida. O mal transmite-se de uma geração para outra, de uma comunidade para outra. Mas o bem também se transmite e sabe ser mais forte! Para o praticar e pô-lo a circular, devemos tornar-nos especialistas em reconciliação”.

A mensagem do Papa Leão XIV inclui sugestões sobre o que se deve fazer para edificar uma autêntica reconciliação: "É preciso reparar o que está partido, tratar com delicadeza as memórias que sangram, aproximarmo-nos uns dos outros com paciência, envolver-se na história e na dor alheia, reconhecer que temos os mesmos sonhos, as mesmas esperanças. Não existem inimigos, só existem irmãos e irmãs. Esta é a cultura da reconciliação. Precisamos de gestos de reconciliação e políticas de reconciliação”, frisou.