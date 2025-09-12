Patriarca de Lisboa reúne políticos, militares e diplomatas

Em ano jubilar na Igreja, o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convidou vários representantes da sociedade civil para um encontro este sábado. Intitula-se 'Compromisso com a Cidade: um encontro de fé, justiça e paz', e pretende ser "um tempo de reflexão sobre os desafios de esperança nos dias de hoje", indica a nota informativa enviada às redações.

O "evento único", refere o Patriarcado, vai juntar líderes religiosos, autoridades civis e militares para refletir sobre "o papel da Igreja e das autoridades na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e próxima das pessoas".

Ao anfitrião do encontro, D. Rui Valério, vão juntar-se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, entre outras altas figuras do Estado, em representação da Assembleia da República e do Supremo Tribunal de Justiça. Participam, ainda, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, e o diretor nacional da PSP, Luis Ribeiro Carrilho.

O cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, encerrará os trabalhos com uma reflexão sobre o 'Compromisso da Igreja com a Cidade'.

O evento, cujo programa pode ser consultado aqui, contará, ainda, com testemunhos institucionais e um momento musical, pelo Quinteto de Sopros da PSP.

Logo após o encontro, que vai decorrer entre as 15 horas e as 18 horas, na Fundação Gulbenkian, o representante diplomático da Santa Sé presidirá à Missa, às 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, junto à avenida de Berna.