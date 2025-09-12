Menu
  Noticiário das 14h
  12 set, 2025
Um milhão de crianças reza o terço pela paz e pela unidade num mundo ferido

12 set, 2025 - 14:04 • Olímpia Mairos

Organizada a nível global pela Fundação AIS, a iniciativa tem o epicentro no Santuário de Fátima, dia 7 de outubro, às 18h30.

A+ / A-

No 20º aniversário da iniciativa “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) convida as famílias, escolas, comunidades e paróquias a rezarem “pela paz e pela unidade num mundo ferido pela divisão, pelo conflito e pelo sofrimento”.

Organizada a nível global pela Fundação AIS, a iniciativa tem o epicentro no Santuário de Fátima, no dia 7 de outubro, às 18h30.

O principal objetivo da iniciativa de oração “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço” é mostrar que a oração confiante das crianças “pode voar como uma seta diretamente para o coração de Jesus e, por isso, tem um grande poder”, indica a AIS, acrescentando que “a oração do Terço pelas crianças a nível mundial traz muitas graças ao mundo e é uma grande bênção para as famílias e para a Igreja”.

De acordo com o presidente internacional da Fundação AIS, Cardeal Mauro Piacenza, a campanha deste ano assume uma importância especial, destacando que “responde ao anseio cada vez mais premente de paz e unidade num mundo ferido pela divisão, pelo conflito e pelo sofrimento”.

“Numa época em que o silêncio da oração é muitas vezes abafado pelo barulho do mundo, o Rosário oferece um oásis de contemplação. Não é uma prática árida nem repetitiva, mas sim um caminho suave e forte que nos conduz ao coração do Evangelho”, afirma.

O prelado convida todos a participarem com os seus filhos “sempre que possível”, para que o mundo inteiro “seja envolvido por esta coroa de luz”.

“Rezemos juntos para que os laços da comunhão eclesial, tanto afetivos como efetivos, sejam fortalecidos e que o Espírito Santo desperte nos corações dos jovens um desejo sincero de santidade”, pede.

Por sua vez, o padre Anton Lässer, assistente eclesiástico da AIS Internacional, afirma que “as orações das crianças têm um poder especial diante de Deus — um poder que pode derrubar muros, curar feridas e trazer luz à escuridão”.

“O Santo Rosário é e sempre será um caminho comprovado e fiável de esperança pela paz — um caminho que estamos atualmente a percorrer com grande fé, sobretudo no Ano Jubilar da Esperança da Igreja”, destaca.

A iniciativa global da Ajuda à Igreja que Sofre, congrega todos os 24 secretariados internacionais da fundação pontifícia, e tem o seu centro espiritual em Portugal, pois “foi em Fátima que Nossa Senhora apareceu a três crianças, a quem pediu precisamente que rezassem o Terço pela paz e pela conversão dos pecadores”.

Inspirada nas palavras do padre Pio, de que “o mundo mudará” quando “um milhão de crianças rezar o Rosário”, esta iniciativa nasceu em 2005, na Venezuela, num “pequeno círculo de crianças que com o terço nas mãos rezou pela paz”.

Desde essa altura, todos os anos tem vindo a registar-se um número cada vez maior de crianças, jovens e adultos e a oração do Terço com as crianças é, atualmente, uma das atividades mais significativas e mais conhecidas do trabalho e da missão da AIS em todo o mundo.

De acordo com a AIS, em 2023, pela primeira vez, mais de um milhão de crianças participaram oficialmente no evento, e o mesmo aconteceu em 2024.

